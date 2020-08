Hillerød sikrer sig kending

For midtbanespilleren, som i Hillerød går under kaldenavnet »Buff«, har i mange sæsoner spillede i Hillerød, men havde en afstikker til Avarta og har senest holdt pause på grund af arbejde.

Men nu er han tilbage igen.

- Det her er en vigtig tilføjelse til truppen. Det er ingen hemmelighed, at jeg har »jagtet« ham længe, og nu er det heldigvis lykkedes at få enderne til at mødes. »Buff« er startet op med truppen, og nu gælder det om at få ham i form, så han kan bidrage og blive en vigtig brik i vores i forvejen dygtige trup, siger sports- & salgsdirektør i Hillerød Fodbold, Jackie Rasmussen.