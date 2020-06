Benjamin Bennett-Larsen scorede for tredje kamp i træk for Hillerød. Foto: Mads Hussing

Hillerød sejrer i overtiden

Sport Nordsjælland - 24. juni 2020 kl. 21:10 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en scoring i overtiden sikrede Hillerød sig ikke blot 2-1 sejren mod VSK Århus onsdag aften, men nordsjællænderne

er samtidig sikret på en sæson mere i 2. division. Holdet kan nemlig med matematisk sikkerhed ikke rykke ud.

Matchvinder blev Benjamin Bennett-Larsen, der scorede for tredje kamp i træk. Han kommer dog til at dele æren med Simon Sharif, deFotr stod for det flotte forarbejde. Højrebacken udfordrede og fik lavet en tunnel på sin direkte modspiller, og efter en dribling fik Sharif slået et indlæg. Det havnede hos Benjamin Bennet Larsen, der fik lagt bolden ril rette for sig selv, og med et flot følt spark fra kanten af feltet sendte han bolden ud i det lange hjørne til stor Hillerød-jubel.

Dermed fik Hillerød vendt kampen helt på hovedet. VSK Århus kunne nemlig gå til pause med en føring efter en ellers lige og relativ begivenhedsløs 1. halvleg.

Et indlæg fik lov til at passere så venstrebacken Malthe Karsberg bagerst i feltet kunne score. Det var en af de få gange, at VSK Århus var i nærheden af noget.

Efter pausen pressede Hillerød på. Johannes Houborg var tæt på kort efter pausen, da han fra tæt hold kom først på et indlæg. Men Hillerød skulle hen til kampens sidste kvarter for at få udbytte af anstrengelserne i sommervarmen.

Essam Salamoun fik taget nogle gode træk ind i banen og afsluttede med venstrebenet. Bolden ramte stolpen - blot for at trille ud i feltet, hvor Rasmus Suhr sørgede for udligningen.

Kort efter blev hjemmeholdet redcueret til ti mand, da Magnus Clemmensen fik sit andet gule kort. Det gav Hillerød muligheden for at lægge yderligere pres på århusianerne, og det gav udbytte til sidst.