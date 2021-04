Send til din ven. X Artiklen: Hillerød sejrede i Gladsaxe: Holdt nullet for tredje gang på stribe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerød sejrede i Gladsaxe: Holdt nullet for tredje gang på stribe

Det var måske ikke helt retfærdigt efter spil og chancer, men ikke desto mindre tog Hillerød alle tre point i Gladsaxe efter en sejr på 1-0.

Sport Nordsjælland - 07. april 2021 kl. 21:51 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Hillerød er solide i defensiven og giver ikke meget væk, og når så angriber Nicolas Willumsen scorer på sin første mulighed, så er grundlaget for en overraskende og måske ikke helt fortjent sejr på udebane over rækkens nummer fire.

- Vi har marginalerne, og vi har heldet i dag, konstaterer Hillerød Fodbolds sportschef Jackie Rasmussen lige efter kampen.

På Hillerøds hold var Magnus Nathansen ude med den skade, han fik i seneste kamp mod Brønshøj. Derfor var Lucas Bøje-Larsen sendt på banen. Han overtog Rasmus Tangvigs venstre back, og så blev Tangvig rykket frem på højre kant.

På midten var Christopher »Buff« Jakobsen foretrukket frem for Mads Kaalund, der begyndte på bænken.

Ligegyldigt hvem Hillerød havde sat på banen, så kunne de ikke holde AB fra chancer. Det er et stærkt hold, der før kampen mod Hillerød kun havde tabt to kampe på hele sæsonen.

Holdene havde hver deres periode med godt spil i 1. halvleg, men det var hjemmeholdet AB, der var tættest på at komme foran. Frederik Christensen kom alene igennem med ti minutter til pausen, men heldigvis for Hillerød gik hans afslutning forbi mål. Et par minutter senere var Mathias Kisum ved at komme fri til skud, men Hillerøds Simon Sharif fik klaret til et hjørnespark.

Når nu hjemmeholdet ikke kunne score, så kunne Hillerød slå til i den anden ende. Der manglede lige over 20 minutter, da Hillerød fik et hjørnespark.

Bolden blev slået hele vejen fra højre side og over i venstre side, hvor den efter lidt småspil blev sendt ind i feltet. Her blev der både headet og mast til bolden, inden den dumpede ned for fødderne af Nicolas Willumsen, der scorede sit andet mål dette forår.

- »Willum« står det rigtige sted, og jeg er en lykkelig mand lige nu, siger en synligt glad Jackie Rasmussen.

2. division, grundspil, pulje 2 AB-Hillerød 0-1 (0-0)

Mål: 0-1: Nicolas Willumsen (69)

Advarsler: Lucas Koch (51), AB, Rasmus Suhr (90), Hillerød Fodbold

AB: Jonathan Fischer - Adnan Curovic, Christian Enemark (80: Emil Mygind), Rasmus Møller, Lucas Koch - Silas Trier - Mathias Kisum, Simon Holden (61: Daniel Warmbach), Sylvester Seeger-Hansen (80: Albert Nørager) - Tobias Noer (71: Jonathan Bagger), Frederik Christensen.

Hillerød: Frederik Hansen - Simon Sharif, Jonathan Witt, Mike Mortensen, Lucas Bøje-Larsen - Tobias Arndal, Christopher Jakobsen (71: Mads Kaalund), Marinus Due Grandt, Rasmus Tangvig (71: Essam Salamoun) - Johannes Houborg (87: Rasmus Suhr), Nicolas Willumsen.

Hillerød Fodbold arbejdede stenhårdt på at hive sejren hjem, og forsvaret stod solidt.

- Vi står solidt defensivt, og det giver et godt fundament. Vi arbejder som en enhed, siger Jackie Rasmussen.

Når bolden kom frem på banen, så stillede Willumsen sig i hjørnet med den og tog sekunder af klokken. Det var effektivt, for efter mere end 95 minutters spil, så blev kampen fløjtet af, og Hillerød kunne notere sig sin anden sejr på stribe, og de holdt nullet for tredje gang i træk.

- Vi har stået i så mange kampe her, hvor det ikke er gået vores vej. Tre point er ualmindeligt godt her, sagde Jackie Rasmussen.

Hillerød ligger stadig på sjettepladsen, men lægger nu afstand til nummer syv Vanløse. Der er fem point mellem de to hold.

Som et lille kuriosum kan det nævnes, at der ikke en eneste gang i kampen blev fløjtet for offside.