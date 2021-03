Hillerød fightede sig til et point på Falster mod Nykøbing FC. Nu sælger de billetter til en kamp, som man slet ikke kan komme ind at se som tilskuer. Der er tale om støttebilletter, som en del klubber har prøvet af her under corona. Foto: Mads Hussing

Hillerød sælger støttebilletter

Kampen foregår lørdag, og der er ingen mulighed for at møde op som tilskuer, men der bliver solgt billetter til 50 og 100 kroner.

Udover at støtte arbejdet i Hillerød Fodbold, så er der også muligheden for at vinde præmier ved at købe støttebilletterne.

Hillerød Fodbold lagde ud med et nederlag til Næstved, mens det i weekenden blev det til et flot point på udebane mod det absolutte tophold fra Nykøbing FC.

Kampen mod Brønshøj, der bliver spillet 3. april i Hillerød, er en kamp, som hjemmeholdet skal vinde for at have en mulighed for at komme i top seks.