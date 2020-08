Se billedserie Jonathan Witt stiger til vejrs og header bolden ind til 1-0, da Hillerød lørdag spillede sæsonens første kamp i 2. division mod AB. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Hillerød perfekt fra land

Sport Nordsjælland - 29. august 2020 kl. 15:56 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød tog lørdag hul på 2. division med en hjemmesejr på 3-0 over AB.

En perfekt start for træner Kasper Jørgensens og hans tropper, og sejren blev sikret på nogle skarpe minutter i anden halvleg.

Fra kampens indledning virkede Hillerød mest ivrige for at få skudt sæsonen godt i gang. Det gav et par hurtige angreb over højrekanten og indlæg, men inde foran mål var det småt med orangeklædte modtagere, så AB-forsvaret kunne uden de store problemer tage sig af dem.

Efter 23 minutter kom det, der skulle vise sig at være halvlegens største chance. Hillerød tilbagevendte anfører, Philip Lindgaard, fyrede af fra distancen, men det skud blev afrettet og dumpede lidt tilfældigt ned for fødderne af Rasmus Suhr. Angriberen fik slidt sig fri til skud omkring straffesparkspletten, men AB-keeper Jonathan Fischer kom flot i vejen for afslutningen.

AB kom bedre med mod slutningen af halvlegen, men det lykkedes ikke rigtig at få testet Tim Lund i Hillerød-målet.

Det gjorde det heller ikke i starten af anden havleg, men her var akademikerne alligevel tæt på at score på et skud fra halvdistancen. Hillerøds Jonathan Witt stod dog i vejen og fik afrettet skuddet, så det i stedet gik tæt forbi mål.

Efter godt en times spil fik Jonathan Witt så rettet bolden af igen - men denne gang lidt mere med vilje og med panden på Tobias Andersens hjørnespark, og så stod det 1-0 til Hillerød.

Bare syv minutter senere slog hjemmeholdet til igen. Efter endnu et hjørnespark endte bolden hos Tobias Andersen bagerst i feltet, og han blev lidt kluntet væltet af Adnan Curovic, der dermed begik straffespark.

Det eksekverede Rasmus Suhr sikkert til 2-0.

AB forsøgte at mobilisere et modsvar og kom da også til et par gode chancer, men der manglede noget skarphed, og Hillerød lurede hele tiden på den altafgørende omstillingschance.

Den kom så i overtiden, da Rasmus Suhr kom alene igennem med Jonathan Fischer i AB-målet, og så stod det 3-0.

2. division, pulje 2

Hillerød-AB 2-0 (0-0)

Mål: 1-0: Jonathan Witt (61), 2-0: Rasmus Suhr (68, str.), 3-0: Rasmus Suhr (90)

Tilskuere: 300