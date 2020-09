Hillerød måtte i overtid

Der skulle forlænget spilletid til, for at Hillerød kunne få række-kollegerne fra Vanløse ned med nakken i første runde af pokalturneringen. Men i sidste ende fik nordsjællænderne en 2-1-sejr med hjem fra Vanløse Idrætspark.

I stedet var Mads Bruun Jensen, Rasmus Pedersen og Morten Olsen hentet op fra andetholdet i Serie 1, og sammen med de andre rokader på holdet var det med til at give en noget ujævn start på kampen for Hillerød.

Efterfølgende fik Hillerød langt bedre fat i kampen, og der begyndte at rulle flere angreb ned mod Lasse Krogh i Vanløse-målet. Det blev i første omgang til et par løse afslutninger fra Nicolas Willumsen og Benjamin Bennett-Larsen.

Men efter 42 minutter strøg Simon Sharif af sted over højrekanten og sigtede med et fladt indlæg mod Morten Olsen ved forreste stolpe. Han nåede den ikke, men i stedet fik Vanløses David B.V. Nielsen dirigeret bolden ind i eget mål til 1-1.

Pokalturneringen, 1. runde

Vanløse-Hillerød 1-2 eft. forl. (1-1)

Mål: 1-0: Storm Jacob Jung (25), 1-1: David B.V. Nielsen (42, selvmål), 1-2: Benjamin Bennett-Larsen (99).

Advarsler: Oscar Vraae (79), Aron Klementsen (112), Vanløse. Rasmus Pedersen (53), Johannes Houborg (70), Lasse Spaniel (90), Mads Bruun Jensen (113), Hillerød.

Vanløse: Lasse Krogh - Marius Qvarnstrøm (77: Alexander Bouaziz), Daniel B.V. Nielsen, Oscar Vraae, Oliver Lang (57: Esben Wolf Andreasen) - Jonas Juhler-Nøttrup, Carl Blume Kjøller, Storm Jacob Jung, Kasper Sindahl Lauritzen (57: Asger Højmark) Jensen - Hamid Khalidan (67: Aron Klementsen), Simon Pedersen (67: Mathias Dominicussen)

Hillerød: Rasmus Lyng - Simon Sharif, Mads Bruun Jensen, Lucas Bøje-Larsen, Rasmus Pedersen (88: Nikolaj Kristensen) - Ashab Mukudajev (66: Oliver Nordentoft) , Johannes Houborg, Christopher Jakobsen, Benjamin Bennett-Larsen - Morten Olsen, Nicolas Willumsen (88: Lasse Spaniel)

Tilskuere: 200 1-0: Storm Jacob Jung (25), 1-1: David B.V. Nielsen (42, selvmål), 1-2: Benjamin Bennett-Larsen (99).Oscar Vraae (79), Aron Klementsen (112), Vanløse. Rasmus Pedersen (53), Johannes Houborg (70), Lasse Spaniel (90), Mads Bruun Jensen (113), Hillerød.Lasse Krogh - Marius Qvarnstrøm (77: Alexander Bouaziz), Daniel B.V. Nielsen, Oscar Vraae, Oliver Lang (57: Esben Wolf Andreasen) - Jonas Juhler-Nøttrup, Carl Blume Kjøller, Storm Jacob Jung, Kasper Sindahl Lauritzen (57: Asger Højmark) Jensen - Hamid Khalidan (67: Aron Klementsen), Simon Pedersen (67: Mathias Dominicussen)Rasmus Lyng - Simon Sharif, Mads Bruun Jensen, Lucas Bøje-Larsen, Rasmus Pedersen (88: Nikolaj Kristensen) - Ashab Mukudajev (66: Oliver Nordentoft) , Johannes Houborg, Christopher Jakobsen, Benjamin Bennett-Larsen - Morten Olsen, Nicolas Willumsen (88: Lasse Spaniel)200

Anden halvleg blev en noget mere åben omgang - især som udskiftningerne begyndte at komme i løbet af de første 20 minutter. Det gav nogle fine chancer i begge ender. Hillerøds Morten Olsen kunne godt have fået et straffespark efter 60 minutter, og to minutter efter stod Nicolas Willumsen for enden af et fladt indlæg fra Ashab Mukudajev, men fik kun afsluttet svagt med hælen.