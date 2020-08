Se billedserie Lucas Bøje Larsen i Hillerød-trøjen, som han kommer til at trække i resten af efteråret.

Send til din ven. X Artiklen: Hillerød låner i FC Nordsjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerød låner i FC Nordsjælland

Sport Nordsjælland - 19. august 2020 kl. 11:08 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kampprogrammet er kort for Superligaklubberne i dette efterår, og det kan give trængsel for at komme på banen for førsteholdet. Det bliver kun sværere, hvis man er en af de unge i udkanten af truppen.

Det var den udsigt, FC Nordsjællands 19-årige Lucas Bøje Larsen havde i dette efterår, og derfor er han nu bleve lejet ud til Hillerød Fodbold i 2. division. En aftale, der gælder i efteråssæsonen.

Her håber FCN, at forsvarsspilleren kan få en masse spilletid og lette transitionen fra ungdoms- til seniorfodbold.

- Vi er meget glade for den mulighed, Lucas nu får for både at lære og vise sig frem i Hillerød. Det er en klub, som vi kender rigtigt godt, og som vi ved har et godt miljø. Samtidigt er det også ideelt for Lucas i forhold til hans igangværende uddannelse på Handelsskolen i Hillerød, siger FC Nordsjællands sportschef, Jan Laursen, til klubbens hjemmeside.

I Hillerød er sportsdirektør Jackie Rasmussen allerede glad for det, han har set, efter Lucas Bøje Larsen var med i weekenden mod AB.

- Lucas har imponeret os allerede, og vi glæder os til at have ham som en del af vores miljø. Han kommer med en meget professionel baggrund og tilgang fra akademiet i FCN, og vi ved, at flere af vores egne spillere fra vores eget akademi kan suge meget til sig fra Lucas og hans tilgang til fodbolden, siger Jackie Rasmussen.

- Vi tror meget på talentudviklingen i Hillerød Fodbold, og vi glæder os over at se vores egne tage skridtet frem. Selv om Lucas er ung får han en rolle i den proces, og vi tror på, at han kommer til at fortsætte sin udvikling hos os både på og uden for banen, for han kommer til at stå over for nogle nye opgaver og vanskelige modstandere med stor fysik i divisionskampene hos os.

Lucas Bøje Larsen er oprindeligt fra Helsinge, men har været i FC Nordsjællands ungdomssystem siden U12-tiden.

Han er forsvarsspilleren, men huskes i FCN især for, at han i en U17-pokalfinale i 2017 mod Hvidovre overtog målmandstjansen, efter målmand Rasmus From var blevet udvist, og til sidste endte Lucas Bøje Larsen med at redde to straffespark i straffesparkskonkurrencen og sikrede FCN pokaltitlen.

Han står desuden noteret for to U-landskampe.