Simon Sharif er blevet en mere og mere vigtig spiller for Hillerød, og højrebacken får da også en vigtig rolle i den kommende sæson i 2. division. Her får Hillerød endnu hårdere modstand end tidligere sæsoner, da man nu er blandt de 36 bedste hold i Danmark. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Hillerød klar til sæsonstart: Forventninger - med måde

Sport Nordsjælland - 07. august 2021 kl. 08:33 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Serie 2, 1, Sjællandsserien, Danmarksserien, 2. division... Ja, så hvornår kommer den der 1. division, egentlig?

Pilen har peget opad i Hillerød Fodbold i flere år, og det blev toppet med top seks-placeringen i sidste sæsons grundspil, hvilket sendte klubben op blandt de 36 bedste hold i Danmark.

Men der går nok lidt endnu, før det bliver top 24, lyder det fra sportsdirektør Jackie Rasmussen forud for sæsonen, der starter med en hjemmebanekamp lørdag mod HIK.

- Man kan mærke, at folk har større forventninger, og jeg bliver spurgt, hvornår vi skal i 1. division. Men vi skal altså lige spille nogle kampe først, og man rykker ikke bare i 1. division på en formiddag. Men vi skal have det hele med. Vi er langt fra i mål - vi kan nå meget mere - men vi står heller ikke og banker på til 1. division lige her og nu, siger Jackie Rasmussen.

Udover de sportslige resultater fik omverden for alvor øjnene op for Hillerød Fodbold med ansættelsen af Christian Lønstrup og John Bredal. Et trænerteam fra øverste hylde. Samtidig er toppen af den lokal stamme på holdet blevet suppleret med en stribe spillere med divisionserfaring.

- Forventningerne stiger, når man præsenterer nye spillere, og snakken går på, om man kan rykke op. Det er kun dejligt, men vi skal passe på, at der ikke »går AGF i den«. Vi prøver at holde det på et fornuftigt plan og har benene på jorden. Vi skal være ydmyge omkring det, vi laver, siger Jackie Rasmussen.

- Kan vi slå alle holdene i rækken? Ja. Kommer vi til at gøre det? Nej, det er jeg ikke sikker på. Men vi kommer ind til kampene for at diktere dem spillemæssigt og vil gøre alt, hvad vi kan for at vinde. Vi er ikke med for at kigge på.

Målet er overlevelse

Det er især økonomisk, Hillerød halter efter. I 2. division er der flere modstandere, der inden for de seneste par år har været i 1. division og har kontraktfodbold på et højt niveau sammenlignet med Hillerøds.

- Vores målsætning er at overleve i rækken. Det er meget simpelt, når man kigger på 2. division og nogle af de setups, vi er oppe mod. Det er klubber som Næstved, Kolding, Aarhus Fremad, Middelfart og Skive. De kommer ned med en anden økonomi, end vi har, og det er en god forudsætning for at have succes, siger Jackie Rasmussen.

- Vi skal være realistiske og have respekt for det, vi er oppe mod. Det er nogle dygtige modstandere. Men vi vil vinde alle kampe og har stor tro på både vores spillere og stab. Det bliver bare anderledes i denne række.

Derfor er der også kun hentet spillere, som tror på det, man er i gang med i Hillerød.

- Det er projektet, sammenholdet og miljøet, der skal levere det for os. Det er den slags ting, man skal købe ind på for at være i Hillerød. Det vælger nogle fra, fordi de vil have penge eller hvad det nu er, men når vi kan få folk til at købe ind på det, så står man virkelig stærkt, siger Jackie Rasmussen, der også oplever, at folk regner med, at der er mange penge i klubben, nu hvor forventningerne stiger og snakken går.

- Det er måske også lidt selvforskyldt, for vi brander os lidt på en anden måde og markedsfører os vidt og bredt, og det gør måske, at folk har så store forventninger til os. Det er helt okay, og jeg ved heldigvis, hvor vi står. Vi oplever bare, at når vi laver en aftale med en spiller, så tror folk, at vi har skrevet kontrakt og ikke bare lavet en aftale med spilleren om at spille her. Der må jeg bare sige, at sådan er det ikke. Der er forskel på en aftale og kontrakt, slutter sportsdirektøren.

Hillerød starter sæsonen hjemme mod HIK, inden der venter to udekampe mod første Brabrand og så Næstved.