Hillerød holdt stand

Sport Nordsjælland - 04. september 2021 kl. 15:54 Af Rudi Dalsgaard

Der var mere eller mindre total århusiansk dominans over 90 minutter, men det var nordsjællandske Hillerød, der snuppede alle tre point ved at vinde 1-0 over Aarhus Fremad lørdag eftermiddag i 2. division.

Det enlige mål scoret efter bare syv minutter af Patrick Bunk-Andersen.

Det var gæsterne, der udlagde teksten for kampens forløb i starten, hvor Hillerød blev presset helt i bund, tabte kampe om andenbolde og slet ikke fik skabt noget frem ad banen. Forsvarskrumtappen Jonathan Witt måtte også afværge et skud tæt på stregen for at holde nullet i indledningen.

Derfor kunne gæsterne også med rette føle sig en smule snydt, da Hillerød så bragte sig foran 1-0. Et hjørnespark blev i første omgang clearet, men kom ingen ind foran Aarhus Fremad-målet, og så kunne Patrick Bunk-Andersen gøre det til 1-0 på Hillerøds første angreb.

Derfra fik Hillerød mere end rigeligt at se til forsvarsmæssigt, for presset sad slet ikke på Aarhus Fremads opspil, og derfor var det nemt at bryde hjemmeholdets første kæder. Men så ramte gæsterne også muren og havde meget svært ved skabe chancer.

Man skulle helt frem til 41. minut, hvor Søren Andreasen satte panden på et indlæg og fra tæt hold headede på mål, men Thomas Gall i Hillerød-målet kom i vejen og fik også klaret retursituationen.

Søren Andreasen var på spil et par gange mere i starten af anden halvleg og truede flere gange Hillerød-målet, og gæsterne havde da også bolden over stregen, men fik målet underkendt for offside.

Efter en times spil havde Hillerød-træner Christian Lønstrup da også skiftet fire mand i forsøget på at få ændret slagets gang.

Det lykkedes delvist, da Hillerød i langt højere grad fik holdt bolden længere væk fra egen zone, men det endte så bare med, at man som tilskuere sad og kigge på to hold, der havde svært ved at skabe chancer og levere lidt underholdning.

Til sidst handlede det alene om at holde Aarhus Fremad fra at score, men man var temmelig heldig med ikke at indkassere målet til 1-1 i det 89. minut, da et frispark endte for fødderne af Mathias Christensen. Han afsluttede konsekvent, men ramte det eneste sted, han ikke skulle - lige på Thomas Gall i målet.

Det endte med at være kampens sidste chance, så Hillerød er nu på andenpladsen med 11 point for seks kamp, mens Aarhus Fremad har fem på ottendepladsen.