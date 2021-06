Hillerød holder på assistenten

- Så det er utrolig vigtigt, at vi nu kan fortsætte samarbejdet. John er for mig et scoop at have med på denne rejse, og jeg ved, at vi sammen kan skabe store resultater. Nu skal vi kigge fremad og se, hvordan vi kan skrue endnu mere på tingene. Det har været en top-prioritet for os at forsætte samarbejdet med John, så at det lykkedes er jeg meget tilfreds med.