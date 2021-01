Hillerød Fodbolds første træning i 2021. Her holdet nye assistenttræner, John Bredal. Foto: Rudi Dalsgaard

Hillerød henter nyt topnavn

11. januar 2021 Af Rudi Dalsgaard

Hillerød Fodbold i 2. division præsenterede for nylig den nye cheftræner, Christian Lønstrup, og nu har klubben også sikret sig Lønstrups tidligere assistent i FC Roskilde, John Bredal, i staben.

- Nu havde jeg kedet mig længe nok. Jeg trængte til at komme på græs igen, griner John Bredal.

Den tidligere assistenttræner i FC Nordsjælland havde første arbejdsdag søndag formiddag til klubbens første træning under netop Christian Lønstrup.

- Jeg blev spurgt af både Lønstrup og Jackie Rasmussen (sportschef i Hillerød, red.). Der har været en del muligheder - også fra Superligaen - her i løbet af vinteren, men det har ikke helt passet ind. Geografisk er det også fint i forhold til, hvor jeg bor, siger John Bredal

- Det var en god mulighed for at komme i gang igen, og jeg synes, det er et spændende projekt. Hillerød som fodboldby kan blive til noget. Jeg sagde selv til Allan K. Pedersen (daværende ejer af FC Nordsjælland, red.), da Farum BK skulle skifte navn til FC Nordsjælland, at stadion var fint i Farum, men klubben skulle bare ligge i Hillerød.

- Jeg siger ikke, at vi ender i Superligaen, men jeg kan mærke, at man vil noget og har nogle ambitioner, og derfor var det spændende.

For klubben er det lidt af en drøm også at kunne hente John Bredal efter man sikrede sig Christian Lønstrup som cheftræner. Det er to trænernavne fra den øverste hylde.

- Der har været mange ansøgninger på assistentrollen, og der er mange folk, der gerne vil være en del af det her. Det er jeg stolt og glad for, siger Jackie Rasmussen.

- John har været vores førsteprioritet hele vejen igennem, og de to har arbejdet sammen før. Han kommer med et potent cv og har prøvet ting på øverste hylde, og nogle af de ting, vil jeg gerne have han kommer med til vores miljø. For selv om vi stadig spiller 2. division, så kan vi godt tåle at skrue lidt på håndtagene.

John Bredal rykkede i sin tid som assistenttræner op i Superligaen med B.93, inden turen gik til Farum sammen med Christian Andersen, og her blev John Bredal i mere end 10 år, inden han blev assistent for Kent Nielsen i OB og så i FC Roskilde for Christian Lønstrup.

Med andre ord er det længe siden, han har haft noget tæt forhold til 2. division eller lavere rækker.

- Jeg kender intet til holdet. Jeg har udviklet mange spillere, men her kender jeg ikke noget eller nogen. Og så skal vi se, om vi kan få udviklet nogle spillere og et hold til noget rigtig spændende, siger John Bredal.

- Det er nyt for mig at træne på det her niveau. Det har jeg ikke prøvet før. Men det betyder også bare, at jeg kan ikke andet, så jeg behandler dem, som om de er Superligaspillere. Min tilgang til detaljerne kan jeg ikke lægge fra mig, og det håber jeg giver et point eller tre mere i løbet af sæsonen.

- Jeg kender mig selv, og jeg skeler ikke til, at det er 2. division, for jeg kan ikke lave om på mig selv. Jeg håber bare, jeg kan bidrage til at udvikle holdet.