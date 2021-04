Hillerød henter joker i Amerika

Når Hillerød lørdag eftermiddag tager mod Slagelse i 2. division, så kan det være med en ny forsvarer i truppen. Hillerød kunne i går offentliggøre, at den har lavet en aftale med 26-årige Patrick Bunk-Andersen for resten af sæsonen.

Herfra tog han i 2015 over Atlanterhavet til Amerika, hvor han i den mellemliggende periode har spillet for Clemsom Tigers, Toronto FC og senest Pittsburg Riverhounds.

- I Patrick får vi en moden spiller som efter mange år i USA vender hjem til Danmark. I første omgang glider Patrick ind i truppen frem til sommer, hvor vi i perioden vil se hinanden an. Han er en god dreng, som vi har fået et godt førstehåndsindtryk af. Nu glæder vi os til at se ham udvikle sig i truppen og få ham integreret på holdet, lyder det fra sportsdirektør Jackie Rasmussen på klubbens hjemmeside.

Med seks spillerunder igen af grundspillet indtager Hillerød en femteplads i 2. division pulje 2. Efter grundspillet går de seks bedst placerede videre til et oprykningsspil, mendens de otte lavestplacerede skal ud i et kvalifikationsspil for at blive i rækken. Hillerød har fem point ned til Vanløse på syvendepladsen.