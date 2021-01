Hillerød henter i Slagelse

- I Rasmus får holdet en erfaren profil med fart og målfarlighed. Han vil blive et kæmpe aktiv i vores offensiv. Han kan score og lægge op til mål for os samt bidrage til omklædningsrummet. Rasmus er kantspiller, men kan dække flere af de offensive positioner. Vi glæder os til at se ham folde sine kvaliteter ud hos os, siger sportschef i Hillerød, Jackie Rasmussen.

- Et skifte til Hillerød Fodbold er det helt rigtige for mig. Den vej klubben bevæger sig, og viljen fra alle til at udvikle sig, tiltaler mig meget, og den rejse vil jeg gerne være en del af. Jeg glæder mig utrolig meget til at bidrage med alt, jeg kan, til den positive udvikling klubben er i gang med, udtaler Rasmus Tangvig selv.