Rasmus Suhr - her fra en anden kamp - scorede tre gange mod Brønshøj.

Hillerød-hattrick i VAR-test

Et hattrick fra Hillerøds nye angriber, Rasmus Suhr, hjalp godt på vej.

Suhr scorede to gange i første halvleg - allrede i det femte og det ottende minut.

Han var tidlig på færde igen i anden halvleg ved at score til 3-0 i halvlegens første minut.

Kampen blev spillet i Right to Dream Park, hvor dommer samtidig øvede sig i at bruge VAR, som skal introduceres i Superligaen i den kommende sæson.