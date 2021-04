Pia Toelhøj og resten af Hillerød Bordtennis' kvinder er klar til semifinalen mod Greve. Arkivfoto: Mads Hussing

Hillerød har valgt modstander til DM-semifinalen

Mens Hillerøds kvinder er klar til DM-semifinalen, så er mændenes sæson slut med en sjetteplads.

Sport Nordsjælland - 11. april 2021

Hillerøds bordtenniskvinder endte som nummer et i grundspillet, og derfor er de førstevælger til semifinalerne.

De kunne vælge mellem Viby og Greve, og valget faldt på Greve. Det hold spillede Hillerød mod i weekenden og vandt 6-3.

- De manglede deres næstbedste spiller, og alligevel blev det tæt. Deres bedste spiller er Valeria Hachard, der har vundet alle pånær en kamp i hele sæsonen, siger HGI Bordtennis' formand Thomas Hjermind Jensen.

Semifinalerne skal spilles senest i weekenden 24.-25. april, og der spilles bedst af tre kampe. Den første kamp bliver afviklet i Greve i ugen op til weekenden, og så bliver kamp to spillet i Hillerød 24. april, og hvis holdene skal ud i en tredje og afgørende semifinale, så skal den spilles 25. april i Hillerød.

- Vi bliver nødt til at sige, at vi er favoritter, siger Thomas Hjermind Jensen, der dog mener, at det er fire meget jævnbyrdige hold, der er gået til semifinalerne.

Den anden kamp står mellem Viby og Hvidovre, og selvom Hvidovre endte som nummer to i grundspillet, så er de ikke nødvendigvis favoritter, mener Thomas Hjermind Jensen.

- Selvom Viby endte som nummer fire i grundspillet, så har de skiftet meget, og hvis de spiller med deres tre bedste spillere, så er de gode, siger HGI's formand.

Sæson endte med corona For Hillerøds bordtennismænd, så endte sæsonen med en aflyst kamp.

Hillerød spillede mod Næstved lørdag, og efter kampen blev en af Næstveds spillere testet positiv for corona.

Derefter blev Hillerød og deres modstander søndag enige om ikke at spille deres indbyrdes kamp. Den var uden sportslig betydning, da det allerede der stod klart, at Virum ville ende som nummer fire, og Hillerød ville ende som nummer seks.

- Vi kontaktede turneringsudvalget for at høre, hvad vi skulle gøre. Der var reelt kun en hos os, der havde spillet mod ham, og som dermed skulle have været ude, men vi aftalte med Virum, at vi ikke spillede kampen søndag, siger Thomas Hjermind Jensen.

Hillerød gav debut til en drengespiller i kampen mod Næstved. Her spillede Dominykas Samuolis - der har litauiske forældre, men er født i Danmark - en kamp mod Tomas Koldás. Dominykas Samuolis var tæt på at vinde et sæt, men han måtte se sig besejret 3-0 i sæt.

Nu skal Hillerød finde ud af, hvad ambitionerne skal være til næste år.

- Det kræver, at vi har en stærk førstemand, hvis vi skal i semifinalerne, siger Thomas Hjermind Jensen, der i denne sæson havde en aftale med en dygtig svensker, men på grund af coronasituationen var han ikke meget for at rejse frem og tilbage for at spille kampe.

- Vi vil gerne have spillere, der kommer i klubben og træner. Derfor har vi lavet aftaler med Daniel Simonsen og Patrick Skarsholm fra dette års trup, og så kommer Peter Svenningsen tilbage til Hillerød efter et ophold i Nordjylland, siger Thomas Hjermind Jensen.