Hillerød går fra Arena til Ground

Sport Nordsjælland - 26. juni 2021 kl. 07:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Hillerød Stadions bane 2, der lægger græs til 2. divisionsholdets hjemmekampe, får ny navn de kommende tre sæsoner. Fra i går skiftede navnet til Semca Ground, hvilket sportsdirektør i klubben, Jackie Rasmussen, og direktør og parner i Semca, Jesper Nielsen, fredag præsenterede på midten af banen i Hillerød.

Secma leverer udstyr til sundhedssektoren - blandt andet diagnoseudstyr til fysioterapeuter, der har med idrætsskader at gøre, og det er også ad den vej, samarbejdet med Hillerød Fodbold er kommet i stand og har udviklet sig.

- Virksomheden ligger i Hillerød Kommune, så det har været oplagt at udvide samarbejdet. Vi har stor respekt for den rejse, Hillerød Fodbold er på, og det vil vi gerne være med til at komme videre med, siger Jesper Nielsen.

- Det er et sponsorat med hjertet. Vi er store fodboldfans og har også selv spillet.

Virksomheden ligger på Amtsvejen i Skævinge, distribruerer til fire lande og har 25 ansatte, og de har blandt andet hjulpet Hillerød Fodbolds spillere med at komme i hurtig behandling, når det har været påkrøvet.

- Vi ser stadig en vækst i forhold til den opbakning, der er til os. Vi startede samarbejdet med Secma sidste år - også på den sundhedsfaglige del - og det har givet os muligheder for at trække på nogle store kapaciteter, som vi kunne sende vores spillere til behandling hos. Det har en stor værdi, siger Jackie Rasmussen.

Udover et nyt stadionnavne, banen hed tidligere Bauhaus Arena, har bane 2 også fået en teknisk opgradering, da der er blevet installeret et vandingsanlæg, som skal gøre gæsset vådt og hurtigt at spille på.

- Der er ikke mange klubber i 2. division, der kan præsentere vandingsanlæg på banen, og de sidste runder i sæsonen var der mange hold, der slikkede sig om munden ved udsigten til at spille på denne her bane. At kunne vande banen er et stort skridt for os, også fordi vi gerne vil spille på den måde, vi vil, siger Jackie Rasmussen.

- Det er også et udtryk for, at vi gerne vil videre med vores hjemmebane, og vi har flere ting i støbeskeen. Vi kigger hele tiden på rammerne omkring stadion og vil gerne have en god dialog med kommunen for at fortsætte den udvikling.