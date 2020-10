Se billedserie Hillerød kom foran 1-0 mod Brøndby for to år siden, men Superligaholdet fik udlignet til 1-1 lige inden pausen og endte med at sejre 4-1. Onsdag eftermiddag kommer OB på besøg.

Hillerød går efter Superliga-skalpen

Sport Nordsjælland - 07. oktober 2020 kl. 11:37 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

For tredje år i træk skal 2. divisionsholdet Hillerød op mod et Superligahold i pokalturneringen, når OB onsdag eftermiddag klokken 16 kommer forbi Selskovvej og Hillerød Stadion.

Sidste år var FC København forbi, og året før var det Brøndby. Begge gange måtte Hillerød se sig slået ud, selv om FCK først fik det orange hjemmehold ned med nakken efter en straffesparkskonkurrence.

Nu kommer OB så forbi, og Hillerød går efter at det i år lykkes at lave overraskelsen.

- Tredje gang er jo lykkens gang. Er det ikke det, man siger? Og vi er heldigvis indrettet sådan, at v igår efter at vinde hver gang, vi er på banen - uanset hvem modstanderen er. Bolden er rund og alt det der fis, man plejer at sige. Vi går efter det, siger Hillerød-træner Kasper Jørgensen.

Hillerød har fået en fin sæsonstart i 2. division, hvor man ligger nummer tre i pulje 2 - indtil videre kun overgået af de to fuldtidssetups fra Nykøbing FC og Næstved. Senest slog man FA 2000 med 1-0 i lørdags, og siden har det handlet om OB-kampen.

- Vi har nået en enkelt træning som forberedelse. Sådan har det også været de foregående to år mod Brøndby og FC København. Så jeg har set noget video hele søndag, havde noget klar til drengene mandag og så er vi klar til onsdag, siger Kasper Jørgensen, der forventer, at meget af det, han har set på video, er det, han kommer til at stå over for.

- Jeg tror, de kommer med et stærkt hold. Der er en landskampspause, så er der er tid til næste turneringskamp. Det er deres første pokalkamp, så de vil gerne videre, og de kender vores historik med pokalen fra sidste år. Jeg er sikker på, de har haft det med på taktikmødet, at vi tog FCK ud i en straffesparkskonkurrence. Så jeg tror de kommer i noget nær stærkeste opstilling. Det er min forventning, siger Hillerød-træneren og fortsætter:

- Men om de gør det eller ej, så er det stadig et Superligahold, vi skal møde.

Mens der de foregående to år har været rendyrket fodboldfest med 3000 tilskuere på stadion i Hillerød, så bliver det markant anderledes i år. Grundt coronarestriktioner må der kun komme 500 mennesker på stadion i Hillerød - inklusiv spillere og ledere. Så det kommer til at minde om en normal 2. divisionskamp.

- Det er ikke lige så stort i år som de andre år. Det har måske noget med tilskuerne at gøre. Der kommer ikke helt så mange. Men vi glæder os stadig helt vildt. Det bliver en fed oplevelse, og det er helt vildt, at vi trækker et Superligahold for tredje år i træk. Det er bare fedt at spille mod dem og måle sig med dem, siger Kasper Jørgensen, der ikke forventer at kunne tage så meget af OB-kampen med videre i turneringen.

- Det er mere noget, man altid vil huske, og nogle af de her drenge kommer aldrig til at spille på højere niveau end det her, så for dem er det jo super fedt at få med i bagagen. Personligt vil jeg da heller aldrig glemme de seneste to års pokaloplevelser. Der er lidt ekstra lir på, når der kommer Superligamodstander, tv og alt det.

I billedserien herover kan du se billeder fra Hillerød seneste to år pokalopgør mod Brøndby og FC København.