Hillerød fri af bundholds-traume

Sport Nordsjælland - 14. november 2020 kl. 18:20 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Der var optræk til et bundholds-traume for Hillerød efter sejrsløse kampe mod Brønshøj og AB Tårnby i 2. division pulje 2, men Hillerød kom ud af den dårlige skure med en 2-1-sejr på udebane mod Skovshoved lørdag eftermiddag.

Man kunne ellers frygte, at Hillerød igen ville snuble mod et hold fra den tunge ende af tabellen. Hillerød var ved at få sat sig på spillet og kom også frem til en stor mulighed, da Tobias Vistisen Andersen kom i overlap på Johannes Houborg, men den tidligere Hillerød-målmand Thomas Gall klarede for sig i Skovshoved-målet med en fodparade.

Det blev starten på en omstilling, hvor Anders Junge pludselig var helt fri, og han lagde sikkert bolden ind under Rasmus Lyng, der erstattede en skadet Tim Lund i Hillerød-målet til 1-0.

Hillerød lod dog sig ikke slå ud men intensiverede blot trykket på Skovshoved-målet. Men gæsterne løb panden mod en mur i form af Thomas Gall, der leverede både små og store mirakler i målet, og hvis han ikke gjorde, så gjorde træværket det. Blandt andet havde Jonathan Witt et hovedstød på overliggeren.

2. division pulje 2

Skovshoved-Hillerød 1-2 (1-1)



Mål: 1-0: Anders Junge (21), 1-1: Jonathan Witt (43), 1-2: Gregers Arndal-Lauritzen (67, selvmål)

Men vigtigt for kampens videre forløb var det, at Hillerød alligevel fik udlignet kort før pause. Jonathan Witt skruede et frispark direkte op i krogen til 1-1.

Det gav Hillerød et helt andet udgangspunkt til 2. halvleg, hvor gæsterne blev ved med at trykke på. Igen havde Jonathan Witt et hovedstødsforsøg på overliggeren, og Thomas Gall havde fortsat de store redninger fremme.

Mens man blot sad og ventede på, at Hillerød fik brudt Skovshoveds panser ned, så fik hjemmeholdet en omstilling, hvor Nicklas Marloth var helt igennem, men Rasmus Lyng fik blokeret.

I stedet kom så den forløsende scoring for Hillerød, men symptomatisk for den manglende effektivitet hos angriberne, så skulle der et selvmål til for at passere Thomas Gall. Hillerøds Tobias Vistisen Andersen forsøgte sig med et indlæg ind i et tomt rum foran mål. Det forsøgte stopperen Gregers Arndal at forhindre ved at strække hals, men desværre for Skovshoved fik han i samme bevægelse headet bolden ind i eget net.

Dermed var kampen reelt afgjort. Skovshoved formåede ikke at sætte Hillerød under pres for en udligning.