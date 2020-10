Se billedserie Philip Lindgaard har lige gjort det til 1-0 for Hillerød, der lørdag spillede mod FA 2000 i 2. division. Foto: Rudi Dalsgaardtil

Send til din ven. X Artiklen: Hillerød fightede sig til tre point Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerød fightede sig til tre point

Sport Nordsjælland - 03. oktober 2020 kl. 15:56 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Hillerød har kun lavet et enkelt mål per kamp i de seneste fire runder af 2. division, men det har været nok til at hente 10 ud af 12 mulige point.

De seneste tre kom lørdag hjemme mod FA 2000, som blev slået 1-0.

Det var Hillerød, der kom bedst ud til kampen og satte sig på spillet, og allerede i det 10. minut kom føringsmålet, da Hillerøds Jonathan Witt blev nedlagt i feltet.

Straffesparket blev sikkert omsat af Philip Lindgaard, og så havde Hillerød kampen, hvor man gerne ville og kunne i ro og mag prøve at spille sig til flere chancer.

FA 2000 havde en enkelt chance, der truede Hillerød-målet, men ellers skulle det være blevet 2-0 efter 23 minutter, da Nicolai Grassi Johannessen sendte bolden fladt ind foran mål, hvor Johannes Houborg var klar og fik en lang tå på.

Men i målet klarede Victor Smedsrud situationen i to omgange. Det gjorde han også godt seks minutter senere, da Hillerød afsluttede et angreb fra højre side. Mads Bruun Jensen ramte Nikolaj Kristensen med et fladt indlæg, men hans afslutning blev også klaret af FA 2000-keeperen.

Gæsterne kom lidt bedre med mod slutningen af halvlegen og var reelt få centimeter fra at udligne, da venstrebacken Christopher Grube Jensen sendte bolden på undersiden af overliggeren fra kanten af feltet. Der slap Hillerød billigt.

Det gjorde man også i anden halvlegs indledning, hvor FA 2000 virkede noget mere opsatte på at tage fat i sin del af kampen, og det gav et par farlige situationer foran Hillerød-målet.

Det billede af kampen fortsatte i, og selv om Hillerød forsøgte sig med at sætte Rasmus Suhr Petersen på banen i angrebet, så lykkedes man ikke rigtig med at få fastholdt spillet oppe på FA 2000's halvdel.

Omvendt havde gæsterne meget svært ved at omsætte det spillemæssige overtag til chancer. Hillerød-forsvaret tog godt fra, men var til gengæld også under et konstant pres.

Efter 73 minutter kom der så et tiltrængt kontraangreb for Hillerød, men Rasmus Suhr sparkede et stykke forbi, og det samme gjorde Tobias Andersen på en lignende mulighed lige efter.

Derfra endte det i en rodet omgang fodbold. FA 2000 formåede ikke at holde trykket, men omvendt savnede Hillerød noget kvalitet, når de havde mulighederne for at slå kontra.

Det endte dog ikke med at have betydning for kampens udfald, for Hillerød fik kæmpet resultatet hjem og er fortsat en del af top seks i 2. divisions pulje 2.

Hillerøds næste kamp er pokalkampen på hjemmebane mod OB fra Superligaen.

2. division, pulje 24

Hillerød-FA 2000 1-0 (1-0)

Mål: 1-0: Philip Lindgaard (10, str.)

Tilskuere: 250