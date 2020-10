Hillerød får point på kampens sidste spark

Når angriberne ikke kan, så er det godt, at venstreback har det i sig. På kampens allersidste spark sørgede Nikolaj Kristensen for, at Hillerød tik det ene point med hjem fra Tingbjerg Idrætspark. Opgøret mod Brønshøj i 2. division pulje 2 endte 1-1.