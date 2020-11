Se billedserie Hillerød spiller efterårets sidste kamp hjemme mod Vanløse Foto: Kenn Thomsen

Hillerød blæste ud af top seks

Sport Nordsjælland - 21. november 2020 kl. 14:58 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Hillerød fik en skidt afslutning på efterårssæsonen i 2. division, da det lørdag hjemme blev til et nederlag på 3-1 til Vanløse.

Dermed kom Vanløse op på 20 point lige som Hillerød og skubber lige akkurat nordsjællænderne ud af top seks.

Nederlaget blev en realitet efter en generelt dårlige spillet kamp på en forblæst bane 2 på Hillerød Stadion.

Vanløse testede Hillerøds målramme allerede efter 20 sekunder af kampen, men det var et skud med løst krudt i forhold til at være et varsle om en levende fodboldkamp.

For det var en halvtrist affære i indledningen. Ja, en rigtig efterårskamp med blæst, småregn og tonsvis af tekniske fejl, der fuldstændig smadrede rytmen i kampen.

Et langskud fra Hillerøds Philip Lindgaard var det bedste forsøg, men det havde Lasse Krog i Vanløse-målet ingen problemer med at håndtere.

Kiks af keeper Han havde til gengæld noget sværere ved at håndtere en tilbagelægning fra Storm Jung, som målmanden ville tæmme, men bolden smuttede under foden på ham og endte i mål til 1-0. En mål, der mindede meget om det, den belgiske landsholdsmålmand Thibaut Courtois hjalp Danmark med i onsdagens Nations League-kamp.

Her svarede Belgien jo hurtigt igen, men det samme kan man ikke sige om Vanløse, lige som Hillerød heller ikke lige frem brugte føringsmålet til at få kontrol over kampen.

Den fortsatte i et hav af trøstesløse aktioner med Hillerød som det mest offensive, og det lykkedes da også at komme over kanterne nogle gange, men indlæggene savnede præcision, så det blev ved de gode intentioner.

Vanløse lagde bedst fra land efter pausen, da det efter bare tre minutter af anden halvleg lykkedes at komme på 1-1. Her kom Storm Jung til skud fra godt 20 meter, og han hamrede bolden i mål, mens Hillerød-forsvaret bare kunne se på og så ellers hente bolden ud af rusen.

Vanløse overtog Scoringen brugte gæsterne på at sætte sig på kampen, og man var tæt på at komme på 1-2 lige efter på en stikning i dybden, men Hillerød slap med skrækken.

2. division, pulje 2

Hillerød-Vanløse 1-4 (1-0)

Mål: 1-0: Lasse Krogh (26, selvmål), 1-1: Storm Jung (48), 1-2: Simon Pedersen (73), 1-3: Mohamad Al-Naser (83), 1-4: (90)

Advarsler: Lasse Spaniel, Christopher Jakobsen, Hillerød. Nicolaj Johansen, Simon Pedersen, Mohammed Youssef, Vanløse.

Hillerød: Rasmus Lyng - Simon Sharif, Jonathan Witt, Lukas Bøje Larsen, Nikolaj Kristensen - Magnus Nathansen (86: Rasmus Suhr), Philip Lindgaard, Christopher Jakobsen, Tobias Andersen (87: Nicolas Willumsen)- Johannes Houborg (78: Nicolai Johannessen) - Lasse Spaniel (68: Marinus Due Grandt)

Vanløse: Lasse Krogh - Carl Blume Kjøller, Nicolai Johansen, Oscar Vraae, Esben Andreasen - Mohammed Youssef, Storm Jung, Simon Pedersen, Simon Torp Haages (87: Jonas Juhler Nøttrup) - Mohamad Al-Naser (90: Kasper Laurtizen), Hamid Khalidan (77: Aron Klementsen)

Vanløse havde dog bedst held med at sætte angreb sammen i medvinden, der gjorde det svært for Hillerød at få bolden væk, når det brændte på.

Efter 73 minutter gik det så galt for hjemmeholdet, da Vanløse kom af sted over venstrekanten ved backen Esben Andreasen, der udnyttede at Hillerøds Simon Sharif lå og ømmede sig længere oppe på banen, og det endte med et fladt indlæg til Simon Pedersen, der let kunne score fra fem meters afstand.

Hillerød lavede et par justeringer og fik vanen tro sendt Jonathan Witt frem i angrebet. Han nåede et enkelt skud på mål, inden han i en senere situation så ud til at blive nedlagt ureglementeret.

Det mente kampens dommer ikke, og Vanløse spillede sig i stedet hurtigt igennem over højrekanten og scorede til 1-3, mens Hillerød-bænken eksploderede i raseri over den manglende kendelse.

I overtiden slog Vanløse kontra og fik tacklet bolden i en bue over Rasmus Lyng i målet til 1-4.

Mere blev det ikke til, og nu er de to hold på vinterpause frem marts næste år, hvor Hillerøds første kamp er ude mod AB.