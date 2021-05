Hillerød bakker op om stortalent

Sådan siger 16-årige Axel Vang Christensen, som netop har modtaget 50.000 kroner fra Team Red Performance; 20 virksomheder som, via støtte til sportstalenter vil sætte Hillerød på OL-kortet.

Den beskedne løber med de 38 danske, europæiske og uofficielle verdensrekorder og mesterskaber inklusiv et nyligt senior-DM på 10 kilometer i 2019-21 stiler efter OL 2024 og han er i fuld gang med træningen under ledelse af Nikolaj Raagaard Sørensen, FIF Hillerød Atletik, og landstræner Kersti Jacobsen, som bor i Gadevang.

Internationalt er især afrikanere stærke, fordi de løber hurtigt - men Axel Vang Christensen og hans trænere har fundet et sted at sætte ind; nemlig dét at passere forhindringerne: