Jonathan Witt og resten af Hillerøds defensiv bliver testet til det maksimale, når Sønderjyske fra Superligaen kommer på besøg onsdag i pokalturneringen.

Hillerød: Pokalkamp peger ind i fremtiden

Sport Nordsjælland - 01. september 2021 kl. 06:11 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

For fjerde år i træk venter der Superligamodstand til Hillerøds 2. divisionsmandskab, når Sønderjyske onsdag kommer på besøg i det nordsjællandske.

Alle de foregående forsøg på at slå overmagten er mislykket, selv om det forrige år lykkedes at få FC København ud i straffesparkskonkurrence, men for Hillerød-træner Christian Lønstrup er selve resultatet af kampen ikke så vigtigt, forklarer han.

I stedet handler det om at få en status på holdet, der har været godt kørende - især defensivt - i 2. division i denne sæson.

- Jeg glæder mig virkelig til at se, hvordan vores niveau egentlig er. I den kamp vil jeg får de rigtige svar. Det får jeg ikke altid i 2. division, fordi vores modstandere ikke altid er lige så gode som os. Så man kan godt være i tvivl om en spiller på en bestemt plads, og om han er gode nok til det, han vil. Mod de bedste bliver vi presset, siger Christian Lønstrup.

- Mod et Superligahold får jeg at vide, om vi er gode nok forsvarsmæssigt, når vi spiller mod spillere, der er top 10 i Danmmark. Er vores midtbane dygtig nok? Måske får vi mere plads og vil have bolden mere, fordi nogle gange er der mere plads i Superligaen, hvor man ikke bruger så meget energi på at forsvare, men har mere fokus på egne kvaliteter. Så det bliver en anden verden, vi skal ind i.

Alt sammen skal samles til en opskrift, der på et tidspunkt ende ud i, at Hillerød har et hold i 1. division.

- Der, hvor vi er nu, skal vi ikke blive ved med at være. Vi skal rykke os hele tiden, og det kan man også se på vores resultater og den måde, vi spiller på. Vi skal i 1. division en dag. Det er en målsætning. Hvornår det sker, ved jeg ikke. Men det kommer nok til at ske. Og derfor skal vi gøre os klar, siger Christian Lønstrup.

En gratis kamp Sønderjyske kommer ind til kampen som et såret dyr. Det er kun blevet til en enkelt sejr i Superligaen indtil videre, og de sidste fem kampe er endte med fire nederlag i træk, inden det i weekenden blev til 2-2 mod oprykkerne fra Viborg.

Op til denne sæson skiftede holdet træner fra Glenn Riddersholm til tyske Michael Boris, der givetvis vil være på sejrsjagt i Hillerød for at få vendt skuden i den turnering, hvor Søndejryske har været finaledeltager de seneste to år - og vandt i 2020.

Christian Lønstrup er i tvivl om, hvilke spillere Sønderjyske vil stille med, men i sidste ende betyder det ikke så meget.

- Vi har ikke så meget tid op til kampen, fordi vi spiller tidligt, og folk kommer lige fra arbejde. Vi er jo ikke som Sønderjyske, der tager over dagen før og sidder på et hotel hele aften, siger Lønstrup.

- Men jeg er ikke bange for dem. Det er en gratis kamp for os. Om vi taber 3- eller 4-0 eller spiller uafgjort, det er, hvad det er. Jeg skal bare se vores niveau for hold til de bedste i Danmark. Og jeg tror ikke niveauspringet er så stort, som nogle måske tror. Det kan være, jeg tager fejl, men ud fra det, jeg har set og den måde, vi har rykket os på, så synes jeg, vi er på rette vej. Det kan man også se på vores resultater.

Kampen spilles klokken 17.15 i Hillerød.