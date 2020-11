Cheftræner Kasper Jørgensen og sportschef Jackie Rasmussen arbejder på at sikre Hillerød Fodbold et par nye ansigter til forårssæsonen.

Send til din ven. X Artiklen: Hillerød: Nye ansigter på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerød: Nye ansigter på vej

Sport Nordsjælland - 28. november 2020 kl. 06:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Hillerød Fodbold har vinket farvel til Nikolaj Kristensen, der har valgt at stoppe på grund af arbejde og familieforøgelser. Men ellers ser det ud til, at man kan stille med samme trup - og lidt til - når opstarten til forårssæsonen begynder i starten af januar.

- Som det ser ud lige nu, så skulle alle gerne fortsætte, siger Hillerød-træner Kasper Jørgensen.

- Vi skulle meget gerne også få et par nye spillere. Håber jeg. Nu har jeg været med i nogle år efterhånden, og der er ikke noget, der er sikkert, før en ny spiller står herude 11. januar. Og også er her til marts, når vi spiller første kamp. Men der skulle komme et par stykker, og der er lidt yderligere dialoger.

Hillerød tørste efter at få lavet nogle flere mål, så det oplagte ville være at prøve at finde spillere, der kan forløse angrebsspillet. Men det er nu ikke kun dér, Kasper Jørgensen forventer tilgang.

- Det er lidt blandet - ikke kun en spiller, der kan sparke bolden i kassen. Det er lidt til alle kæder, siger han.

Hillerød overvintrer på syvendepladsen - á point med Vanløse på sjettepladsen.

- Vi glæder os til at holde en pause og komme lidt væk, så vi kan få et nyt fokus på et vigtigt forår. Vi havde et mål om at være i top seks eller som minimum være få point fra det, så vi har alle muligheder, når vi går ind til foråret. Det er lykkedes, og vi er stadig med i kampen om top seks, siger Kasper Jørgensen.

Hillerøds første kamp i 2021 er ude mod AB søndag den 14. marts.