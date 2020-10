Hillerød Fodbolds sportschef: Svært at navigere i

Han har dog et håb:

- Jeg håber og tror på, at vi skal spille de sidste fire kampe før jul, men jeg er usikker på det. Det kan også være, at de bliver rykket til foråret, der i forvejen er sammenpresset af, at der skal spilles EM, siger Jackie Rasmussen, der i foråret kunne se, at 2. division blev lukket ned og først åbnet efter Superligaen og 1. division.