John Franzen har meddelt, at han stopper som formand for Hillerød Fodbold. Arkivfoto

Hillerød Fodbolds formand fratræder

Fodbold: Hillerød Fodbold meddeler på deres site, at formanden gennem otte år, John Franzen, har valgt at trække sig fra posten som formand i klubben.

- John Franzen har i dag meddelt, at han fratræder som formand for Hillerød Fodbold efter 8 år på posten. John Franzen har været en vigtig drivkraft i klubbens udvikling, og bestyrelsen vil gerne takke ham for en stor og engageret indsats, står der på hjemmesiden, hvor det også bliver konstateret, at næstformand Henrik Emil Hansen overtager som formand, til der på den ordinære generalforsamling i starten af 2021 kan vælges en ny formand for Hillerød Fodbold.