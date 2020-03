Hillerød Fodbold lukker i 14 dage

- I forhold til Statsministerens pressemeddelelse her til aften har bestyrelsen besluttet at følge regeringen og sundhedsministeriets appeller om at begrænse smitte af Covid-19 virussen (Coronavirus) - og derfor lukker vi klubben ned de næste 14 dage, skriver klubben på deres hjemmeside.

- Hillerød Fodbold ønsker at tage et ansvar i denne »krise« og hjælpe de svage i samfundet. Vi ønsker ikke at smitten breder sig og derfor bliver vi nødt til at forholde os til den nuværende situation, skriver klubben, der nu afventer udmeldig fra DBU og Divisionsforeningen vedrørende 2 divisionskampen, der skal afvikles lørdag mod Holbæk B&I.