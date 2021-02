Victor Jensen til træning i FC Nordsjælland, som har lejet U21-landsholdsspilleren i Ajax. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Her skal Ajax-lejesvend lukke hullet

04. februar 2021 kl. 13:22 Af Rudi Dalsgaard

Det kan være svært at se, hvorfor en klub, der har rigeligt med unge spillere, vælger at hente endnu en ung spiller ind på transfervinduets sidste dag.

Det var, hvad FC Nordsjælland valgte at gøre, da man hentede 20-årige Victor Jensen i Ajax på en lejeaftale for resten af sæsonen.

Men han er hentet ind for at lukke det hul, FC Nordsjælland ser i sin trup i dette forår.

- Mohammed Diomande er ude med en skade, og vi har solgt Mikkel Rygaard, så det er dér, hullet er. Så da den mulighed bød sig, var vi klar. Vi har gode relationer til Ajax, og Victor er jo som type en rigtig Nordsjælland-spiller, siger cheftræner i FC Nordsjælland, Flemming Pedersen.

- Han (Victor Jensen, red.) skal bidrage med noget lim på holdet. Vi har manglet mellemrumsspillere, og vi er alt for mange gange vendt tilbage i banen, når vi har fået bolden i mellemrummet, i stedet for at vende op i banen. Der er Victor rigtig dygtig i mellemrummet, og han kan drible og afslutte med begge ben. Så vi håber, han kan lime vores spil bedre sammen på den sidste tredjedel af banen.

For Victor Jensen selv handler det om at få noget spilletid og på den måde vende stærkere tilbage til Ajax til sommer.

- Det har været mit ønske at blive lejet ud og jage noget spilletid et andet sted, siger Victor Jensen til sn.dk.

- Jeg mangler at spille lidt mere kontinuerligt, og jeg føler, at det her kan være et godt step for mig. Jeg håber, jeg hurtigt kan komme ind på holdet, vise mig frem og få spillet en masse, så jeg kan bygge på min udvikling. Så står jeg endnu skarpere, når jeg skal tilbage til Ajax til sommer og er endnu tættere på at spille på førsteholdet.

Victor Jensen er oprindeligt fra Hvidovre, men slog igennem som fodboldtalent i FC København, der solgte ham til Ajax tilbage i 2017.

Nu vender han så for en stund tilbage til dansk fodbold, men i FC Nordsjælland.

- Det var et nemt valg med Nordsjælland. Klubbens spillestil passer godt til mig, og jeg har hørt rigtig gode ting i forhold til kulturen fra de spillere, jeg kender her i klubben. Så jeg tror, det bliver nemt at komme ind og falde til, så jeg hurtigt kan komme i gang. Det betyder meget, siger Victor Jensen.

- Jeg har altid spillet meget offensiv midtbane, men jeg kan også spille falsk ni'er. Jeg skal være fremme på banen, og jeg kan godt lide at komme med i feltet og lave mål. Så det skal være en 10'er, hvis jeg selv skal vælge, slutter han.