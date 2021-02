Her kigger Lønstrup på sit hold

Christian Lønstrup ved godt, hvor Hillerød skal forbedre sig i 2. division. Foto: Rudi Dalsgaard

01. februar 2021 Af Rudi Dalsgaard

Der blæser nye vinde i Hillerød Fodbold, hvor trænerteamet Christian Lønstrup og John Bredal har overtaget styringen denne vinter efter Kasper Jørgensen.

Det arbejde begynder at tage form efter weekendens anden kamp i opstarten, som endte 2-2 hjemme mod AB Tårnby.

Dermed har Hillerød scoret seks mål i to kampe, og det kan varme i en kold tid, for det er netop i offensiven, Christian Lønstrup har en del fokus, så Hillerød i højere grad kan få mere ud af sine mange kampe med spilovertag.

- Vi spiller med to boksspillere, og det er, fordi vi gerne vil have flere spillere i feltet i indlægsfasen. Tidligere har de spillet meget 4-3-3 og været gode på bolden, men hvis vi kan kombinere de to ting, så får vi mere tyngde fremme på banen. For at score skal der være folk i boksen, siger Christian Lønstrup.

Og angriberne har vist sig frem. I den første træningskamp - 4-0 over Skovshoved - scorede Rasmus Suhr to mål og Johannes Houborg et enkelt, mens det i weekendens 2-2-kamp mod AB Tårnby var Nicolas Willumsens tur til at komme på tavlen for Hillerød.

- Jeg skal have kigget på, hvilke typer, vi skal have derinde. I øjeblikket har vi Nicolas Willumsen, Rasmus Suhr og Johannes Houborg, og dem veksler jeg lidt mellem. De skal lære at spille et lidt andet system, end de er vant til, siger Christian Lønstrup.

- Men det var et par gode mål, vi fik lavet (mod AB Tårnby, red.). Når Willumsen står foran målet, så er han stærk og klinisk.

Derudover var Lønstrup godt tilfreds med, at hans hold fik 2-2, selv om man smed en føring på 1-0 og kom bagud 1-2 på to scoringer inden for seks minutter.

- Ser vi på boldbesiddelse og antal chancer, havde vi nok mere end modstanderen, og de scorer vel på de to chancer, de har. Men det var en god træningskamp, hvor træerne ikke vokser ind i himlen, selv om man har vundet den første kamp 4-0, siger Lønstrup.

Hillerøds næste træningskamp er torsdag mod B.93.

