Artiklen: Her er de nye danmarksserier

Her er de nye danmarksserier

Der er meget at vinde og mest at tabe i den kommende sæson i fodboldens danmarksserie.

Fire hold fra de to sjællandsk dominerede puljer rykker nemlig op i 2. division, medens hele 11 risikerer at rykke ud næste sommer.

Mandag blev holdene fordelt i de to sjællandske puljer ved lodtrækning. Det gav nedenstående resultat.

Der skal skal spilles 20 runder i et grundspil. Herefter går de fire bedste fra de to puljer videre til et oprykningsspil om fire pladser.