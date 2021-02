TV-Frank - der rigtigt hedder Frank Mikkelsen - skal tørne ud for HØJ fra den kommende sæson. Pressefoto

Henter publikumsfavorit: TV-Frank skifter klub

Han bliver kaldt TV-Frank, fordi han altid spiller bedre, når en kamp bliver vist i fjernsynet.

17. februar 2021

I bestræbelserne på at spille med om oprykning har HØJ hentet en ny målmand. Han bliver kaldt TV-Frank. Det er fordi, han altid gør det lidt bedre, når kampen bliver vist på tv.

- Frank har faktisk stået godt, selvom der ikke har været tv på. Men han stepper jo altid lige lidt op, når vi er på tv, sagde den tidligere holdkammerat, Emil Jacobsen, til TV 2 SPORT efter en kamp, hvor Frank Mikkelsen, som han retteligt hedder, var kampafgørende med en stribe redninger.

Han skal fra næste sæson stå for HØJ's mænd i 1. division, og det styrker holdets mulighed for at rykke op i landets bedste række.

- Jeg er enormt glad for og stolt over, at det er lykkedes os at tilføre en kapacitet som Frank Mikkelsen til HØJ Elite. Frank er en rutineret målmand, der med stor autoritet i målet er frygtet af mange skytter. Han er reaktionsstærk, god til at læse skytterne, og så har han en evne til at komme ind i hovederne på sine modstandere, siger HØJ's træner Jesper Fredin og fortsætter:

- Ydermere er Frank en af landets bedste igangsættere, og med de kompetencer vil vi kunne sætte vores modstandere under et ekstraordinært pres i kontraspillet.

Frank Mikkelsen er 32 år og har tidligere spillet fem sæsoner for GOG i Håndboldligaen, hvor han var med til at vinde DM-sølvmedaljer.

I 2019 skiftede han til TMS Ringsted, hvor han bidrog til holdets oprykning til Håndboldligaen. Frank Mikkelsen kender således vejen fra 1. division til ligaen.

- Det var et stort ønske for os at finde en dygtig målmand, der tidligere er rykket op fra 1. divisionen til Håndboldligaen. Den erfaring kan vise sig at være utrolig meget værd i vores bestræbelser på at blive et af de hold, der kan vinde rækken.

- Alle håndboldkendere ved, hvor vigtig målmandspositionen er, og i sæsonen 19/20 viste Frank med imponerende redningsprocenter, at han var 1. divisions bedste målmand, siger Jesper Fredin.

Frank Mikkelsen selv er også glad for skiftet.

- Jeg glæder mig meget til at komme til HØJ. Det projekt, de har gang i og har haft igennem de seneste år, er meget spændende, og jeg kan virkelig se mig selv i projektet fremadrettet.

- Jeg har en stor tro på, at trænerne kan flytte mig håndboldmæssigt, og jeg har en stor tiltro til, at jeg med min erfaring, gejst og stadig store lyst til håndbold kan være med til at flytte holdet i den rigtige retning på mange parametre.

- Efter min samtaler og møder med Fredin, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det bliver en god og givende tid i HØJ. Og jeg håber, min rolle kan være med til at hjælpe de yngre på holdet i en positiv retning, siger målmanden.

- I HØJ kommer Frank til at stå bag et forsvar, der konceptuelt minder meget om det forsvar, han stod bag, da han spillede i GOG. Derfor vil han forhåbentlig komme til at stå i mange af de afslutningssituationer, som han kender rigtig godt, og i de afslutningssituationer vi gerne vil fremtvinge hos modstanderne.

- Vi får en målmand, der har kampafgørende redninger. Vi får en målmand, der om nogen kan sætte gang i hallen, og vi får en målmand, der hos langt de fleste af vores savnede tilskuere vil blive en publikumsfavorit, siger HØJ's træner Jesper Fredin.

Frank Mikkelsen bor med sin familie i Odense og vil fortsat gøre det efter skiftet.