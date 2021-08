Helt lige til det sidste: Slangerup hev den hjem

Det stod lige før de sidste to heats, men her kørte Slangerup-kørerne fra Esbjerg.

De to hold skiftes ad til at føre i løbet af aftenen, men Slangerup satte tingene på plads i de to sidste heats, hvor først Michael Jepsen Jensen og Rohan Tungate tog en 5-1-sejr, og derfor skulle Slangerup bare to point i det allersidste heat for at vinde matchen.