Jonas Henriksen har været med fra Superligaen og ned i 2. division og igen tilbage til 1. division. Nu får han ikke forlænget sin kontrakt. Foto: Mads Hussing

Helsingørs store udvikling: Fra oprykker til tophold i 1. division

FC Helsingør har rykket sig fra at være oprykker med en masse gejst til som det mest naturlige at spille lige op med alle hold i rækken.

20. maj 2021

Fredag aften spiller FC Helsingør sæsonens sidste hjemmekamp. Her er modstanderen den samme, som den var i sæsonens allerførste hjemmekamp.

Det er nemlig Silkeborg, der kommer på besøg. Hvor Silkeborg er gået fra at være nedrykker fra Superligaen, så er de nu allerede sikret en tilbagevenden til den bedste række.

Og hvor FC Helsingør netop var rykket op fra 2. division, så ligger holdet nu nummer fire i rækken og har vundet i hvert fald en gang over samtlige hold i 1. division.

- Vi er gået fra et være i oprykkerhold med masser af gejst til at være et tophold i 1. division.

- Vi har vænnet os til at spille i 1. division efter et pr i 2. division. Der er virkelig forskel på de to rækker.

- Vi har udviklet os fra udelukkende at spille 4-4-2 til at kunne spille med en fremme eller tre i bagkæden. Så nu spiller vi tre systemer afhængigt af os selv eller af modstanderen, siger FC Helsingørs træner Morten Eskesen om holdets udvikling fra sæsonstart til nu, hvor der kun er to kampe tilbage.

Flere af aktørerne på banen har også udviklet sig.

- Der er spillere, der er trådt i karakter. Frederik Juul Christensen er gået fra at være en marginalspiller til at være stamspiller. Derudover har Carl Lange og Elijah Just også udviklet sig. Eli sad på bænken i det meste af 2. division, siger Morten Eskesen.

Også udenfor banen er der sket ændringer.

- Vi har udviklet os mentalt i forhold til hvilke tanker, vi skal have i hovedet. Det handler om kultur og ned til, hvordan vi taler sammen, hvornår vi mødes og hvornår vi spiser. Spillerne skal nu bare koncentrere sig om at spille fodbold.

- Vi har opbygget en vindermentalitet, hvor ingen kampe er ligegyldige. Vi finder altid en motivationsfaktor, siger træneren.

Selvom holdet ender i den bedste tredjedel af rækken, så handler det ikke kun om spillermaterialet.

- Vi har ikke bedre spillere end Fremad Amager, Hobro og HB Køge, siger Morten Eskesen og fortsætter:

- Jeg har lært spillerne, at ingen er over holdet. Det lyder som en floskel, men det er vigtigt, at alle blandt andet skal kunne acceptere at sidde på bænken. Men må gerne være skuffet, men man skal stadig arbejde hårdt. Det er vigtigt, at vi ikke har utilfredse spillere, og at alle trækker i samme retning.

Skader på toppen Holdet har gået fra at være meget afhængig af Jeppe Kjær, der bombede sig både gennem 2. division og i begyndelsen af 1. division. Han blev skadet i efteråret, og det samme gjorde Sebastian Czajkowski, der var kommet til klubben i sommer.

- Vi fik både første- og andetvalget skadet. Så kan man enten vælge at spille med tredje- og fjerdevalget, eller at gå med noget andet, siger træneren, der ændrede system et par gange.

- Vi har fået nogle til at blomstre, fordi vi har prøvet et nyt system.

- Spillerne har været hurtige og gode til at adoptere, at vi gør noget andet. Vi spillede 3-4-3 i Viborg og vandt, og der havde vi ikke trænet det særligt meget. Det handler om, at spillerne er med på det, siger Morten Eskesen.

Underholdning fredag aften Fredag aften kommer Silkeborg på besøg. De er rykket op, men de kan stadig nå at blive nummer et i rækken, og så kan de også holde deres stime af ubesejrede kampe kørende.

- Det kan blive en underholdende kamp. Silkeborg er godt spillende, og de har 14 sejre og to uafgjorte i deres 16 kampe i år. Vi vil gerne give dem deres første nederlag i år, siger Morten Eskesen, der naturligvis har stor respekt for modstanderen.

- Vi skal være gode for at spille op med dem. Vi skal være gode til at holde på bolden, og hvis vi ikke er det, så kommer vi til at køre rundt i deres trekanter, siger træneren, der igen har Kevin Stuhr Ellegaard på mål, men til gengæld må undvære midtbanespilleren Frederik Juul Christensen, der er ude med karantæne.

Farvel og forlængelse For et par dage siden var der tre, der ikke fik forlænget i Helsingør, og nu er fire mere føjet til den liste.

Det drejer sig om målmand Frederik Rej-Rosenqvist, midtbanespillerne Mihkel Ainsalu og Mathias Christensen, og forsvarsspilleren Jonas Henriksen. Sidstnævnte har været med fra Superligaen til 2. division og nu i 1. division igen.

Mens der blev sagt farvel til flere spillere, så blev der også delt en kontraktforlængelse ud. Det drejer sig om Liam Jordan, der kom til i vinter på en kontrakt frem til sommerferien. Nu er parterne blevet enige om en forlængelse på to år.