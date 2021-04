FC Helsingør - her fra en anden kamp - bød velkommen tilbage til tilskuere på stadion med en 1-0-sejr over Esbjerg. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Helsingørs store skalp - superligabejlere sat til vægs

Sport Nordsjælland - 23. april 2021 kl. 20:49 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

FC Helsingør fik i den grad taget revanche for sidste rundes svage præstation mod Fredericia, da det fredag aften blev til en smal, men alligevel sikker sejr på 1-0 hjemme over Esbjerg.

Det enlige mål scoret af Nicolai Geertsen på hovedstød godt 16 minutter før tid.

Esbjerg kom ind til kampen med sårede følelser, da vestjydernes kun havde fået ét point ud af de seneste to kampe mod de direkte konkurrenter i oprykningskampen - 1-1 mod Silkeborg og 0-4 mod Viborg.

Det virkede holdet præget af i indledningen, hvor FC Helsingør havde overtaget og især truede med hurtigt og direkte spil.

Callum McCorwatt fik send et skud på forkerte side af stolpen efter tre minutter, mens Nicolai Geertsen fik headet på mål efter hjørnespark, inden Liam Jordan fik testet Esbjerg-keeper Mads Kikkenborg med et skud fra kanten af feltet. Den rapfodede angriber fik vist sig godt frem fra start.

Men som første halvleg skred frem, fik Esbjerg bedre fat. Både ved at være mere klar og organiseret omkring Helsingørs direkte spil, men også med bolden på egne fødder, hvilket selv sagt trak noget af angrebsiveren ud af hjemmeholdet, når der var flere defensive pligter at se til.

1. division

FC Helsingør-Esbjerg 1-0 (0-0)

Mål: 1-0: Nicolai Geertsen (74)

Advarsler: Daniel Norouzi, Nikolaj Hansen, FC Helsingør. Pyry Soiri, Esbjerg.

FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Anders Holst, Nikolaj Hansen, Nicolai Geertsen, Nicklas Mouritsen - Elijah Just (62: Lucas Haren), Frederik Christensen, Daniel Norouzi (46: Oliver Kjærgaard), Carl Lange (84: Frederik Bay) - Callum McCowatt (62: Tonni Adamsen), Liam Jorden (62: David Boysen)

Esbjerg: Mads Kikkenborg - Daniel Anyembe, Kasper Pedersen, Viktor Tranberg, Kevin Conboy - Mathias Kristensen (82: Andri Bjarnason), Simon Bækgård, Nicklas Strunck Jakobsen, Jakob Ankersen (74: Lasha Parunashvili) - Mads Larsen (62: Pyry Soiri) - Zean Dalügge (62:Yuriy Yakovenko)

Tilskuere: 494

Conboy helt fri Chancer var der til gengæld ikke mange af, men der tilfaldt en større af slagsen til Callum McCowatt, da Helsingør efter 36 minutter kom over højrekanten. Et indlæg og et aflæg senere lå bolden hos McCowatt, men Kikkeborg i målet var klar og fik afværget.

Kort efter var Esbjerg på færde med et hjørnespark, som Kevin Conboy var helt fri på. Hans hovedstød blev dog alt for svagt. Så det blev ved de løse chancer i første halvleg, der endte uden mål.

Fra anden halvlegs start sendte Helsingør Oliver Kjærgaard på banen i stedet for Daniel Norouzi, og Kjærgaard kom hurtigt til sin første chance i en halvleg, der startede med at bølge frem og tilbage. Fra godt 20 meter fyrede Kjærgaard, men igen var Kikkenborg klar.

Det var han også efter 53 minutter, men måtte bruge to forsøg på at få fat i Eli Justs flade skud.

Begge hold smed friske kræfter ind efter en times tid - Helsingør for at finde en afgørende mulighed for at komme foran, mens Esbjerg satte noget mere tyngde ind ved at erstatte teenageangrebsduoen Mads Larsen og Zean Dalügge med de mere rutinerede udlænding, Pyry Soiri og Yuriy Yakovenko.

Geertsen på plads Da de så gjorde klar til endnu en indskiftning, fik FC Helsingør spillet sig frem til et hjørnespark, og det var lige, hvad der skulle til for at bryde dødvandet. Ved tidligere dødbolde havde Esbjerg haft godt fra i Helsingørs store trussel på dødbolde, Nicolai Geertsen, men denne gang kom han sprintende ind mod bagerste stolpe, timede sit opspring perfekt og pandede bolden ind til 1-0.

Og så var der endelig jubelbrøl på tilskuerpladsen på Helsingør Stadion igen - om end fangruppen Kronborgs Drenge bag målet lige skal huske at vende fyrværkeriet rigtigt, når de tænder det. De første to-tre skud i batteriet strøg direkte ind over banen. Ikke så smart.

Det satte fart i kampen, der Esbjerg var tvunget frem på banen, men Helsingørs defensiv var ikke sådan at slå ud af kurs og holdt stand kampen ud.