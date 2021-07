Se billedserie Banneret var oppe en gang imellem på stadion i Baku, selvom det spærrede for udsynet for tilskuerne bagved. Foto: Thomas Bak

Helsingør var med i Baku

Landsholdet var et par dage væk fra Helsingør, men et par gutter gjorde deres for, at Helsingør stadig var med landsholdet.

05. juli 2021

Der bliver gjort alt i Helsingør for at fortælle, at landsholdets hjemby er Helsingør. Masser af mennesker er samlet, når landsholdet kører til og fra kampe.

Der bliver flaget, arrangeret storskærm på Axeltorv af gruppen Helsingør Support, og der er lavet et banner, som landsholdet kører forbi, når de kommer hjem til Helsingør.

Det banner var med i Aserbajdsjans hovedstads Baku, da Danmark lørdag aften spillede kvartfinale ved europamesterskaberne i fodbold.

En af folkene bag banneret og Helsingør Support - Julian Sonne - kunne se, at Thomas Bak, folketingskandidat i Nordsjælland, skulle afsted, og de fik lavet en aftale om, at Thomas Bak skulle tage det med.

- Jeg var ikke hjemme, men Julian kom ud med det til min nabo, som jeg fik det af klokken 03.00, inden vi skulle afsted, siger Thomas Bak.

Det var ikke nemt at få banneret med ind på stadion. For ingen af vagterne kunne dansk, og de ville gerne sikre sig, at der ikke stod noget uhensigtsmæssigt på banneret.

- Jeg baksede med at få det ind på stadion. En vagt ringede over radioen, og så kom der en betjent med flere stjerner på skuldrene. Han ringede videre efter en, der havde mange stjerner på skuldrene.

- De skulle have billeder af banneret, så det blev vist frem foran et kamera. Samtidig gik de i gang med Google translate, og til sidst fik jeg at vide, at banneret var OK, siger Thomas Bak, der mener, at omkring 30 mand var med til at holde, godkende eller holde øje med banneret.

Han fik banneret godkendt seks minutter før kampstart, og han fandt sin plads i det tredje minut. Det var lige tids nok til at se Thomas Delaney heade føringsmålet ind i det femte minut.

Banneret fik aldrig en plads henover banderne på stadion, så Thomas Bak og de omkringstående holdt det oppe en gang imellem.

- Det var nok oppe i ti minutter i alt. Det er jo stort, så når vi holdt det oppe, så spærrede vi udsynet for en masse fans, så vi var ikke så populære lige der, siger Thomas Bak, der var glad for at kunne tage Helsingør med til Baku.

- For mig betyder det meget, at jeg kan være med til at gøre noget godt og spændende for landsholdet. Selvom de måske ikke så banneret i løbet af kampen. Jeg håber, at de koncentrerede sig om noget andet end banneret, siger han.

Banneret er nu sikkert tilbage hos Julian Sonne og resten af gruppen fra Helsingør. Julian Sonne er blandt dem, der arrangerer storskærmsvisning til Danmarks kampe på Axeltorv midt i Helsingør.