Anders Holst (i midten) startede på banen mod Fredericia, og han fik hele kampen. Arkivfoto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Helsingør tabte: Kampen om fjerdepladsen er åben igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helsingør tabte: Kampen om fjerdepladsen er åben igen

Fredericia var tændt fra start, og de løb Helsingør over ende.

Sport Nordsjælland - 18. april 2021 kl. 15:53 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Det var et hjemmehold, der havde noget at bevise i kampen mod Helsingør, der havde vundet de to holds første to opgør i sæsonen. Det var Helsingør ikke tæt på at gentage.

Klokken var lige rundt 24 minutter, og der fik Fredericia endelig noget ud af deres pres. Kristian Kirkegaard tog et par træk på kanten af feltet, og så sendte han bolden tørt til højre for Kevin Stuhr Ellegaard i Helsingør-målet.

Det stoppede ikke Fredericia, der blev ved med at klø på. Det gav igen bonus, da Samson Iyede tog chancen udenfor feltet, og som sendte bolden hårdt ind bag Kevin Stuhr.

FC Helsingør kunne have kommet til pause med kun at være bagud med et enkelt mål, da Philip Rejnhold tog chancen fra højre side af Fredericias felt, og bolden sejlede over mod modsatte hjørne, men forbi mål.

1. division, oprykningsspil FC Fredericia-FC 2-0 (2-0)

Mål: 1-0: Kristian Kirkegaard (25), 2-0: Samson Iyede (37)

Advarsler: Nicolai Geertsen (11), FC Helsingør, Raphael Onyedika (27), FC Fredericia, Mathias Johannsen (68), FC Fredericia, Anders Holst (87), FC Helsingør

FC Fredericia: Elias Olafsson - Alexander Jensen, Mikkel Knudsen, Mathias Johannsen (82: Tobias Anker), Nicolaj Ritter - Andreas Oggesen (60: Oliver Sørensen), Raphael Onyedika - Kristian Kirkegaard, Christian Tue (60: Mathias Gertsen), Raphael Onyedika - Leonel Montano (68: Dennis Høegh).

FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Philip Rejnhold (46: Carl Lange), Nikolaj Hansen, Nicolai Geertsen, Frederik Bay (80: Nicklas Mouritsen) - Anders Holst - Frederik Christensen (46: Mihkel Ainsalu), Daniel Norouzi, Lucas Haren - Oliver Kjærgaard (46: Callum McCowatt) - David Boysen (63: Liam Jordan). 1-0: Kristian Kirkegaard (25), 2-0: Samson Iyede (37)Nicolai Geertsen (11), FC Helsingør, Raphael Onyedika (27), FC Fredericia, Mathias Johannsen (68), FC Fredericia, Anders Holst (87), FC HelsingørElias Olafsson - Alexander Jensen, Mikkel Knudsen, Mathias Johannsen (82: Tobias Anker), Nicolaj Ritter - Andreas Oggesen (60: Oliver Sørensen), Raphael Onyedika - Kristian Kirkegaard, Christian Tue (60: Mathias Gertsen), Raphael Onyedika - Leonel Montano (68: Dennis Høegh).Kevin Stuhr Ellegaard - Philip Rejnhold (46: Carl Lange), Nikolaj Hansen, Nicolai Geertsen, Frederik Bay (80: Nicklas Mouritsen) - Anders Holst - Frederik Christensen (46: Mihkel Ainsalu), Daniel Norouzi, Lucas Haren - Oliver Kjærgaard (46: Callum McCowatt) - David Boysen (63: Liam Jordan). Lucas Haren havde også et godt forsøg et par minutter senere, men hans skud indefra feltet blev sendt forbi samme hjørne, som Philip Rejnhold gjorde.

I 2. halvleg fortsatte Fredericia med at presse. Midt i halvlegen var Kristian Kirkegaard milimeter fra at blive dobbelt målscorer, da han styrede en bold fra Alexander Jensen på stolpen.

Det var i det hele taget Fredericia, der var tættest på at score i de sidste 45 minutter. Også Mathias Gertsen var tæt på et par minutter senere.

Kevin Stuhr Ellegaard prøvede senere at gribe et skud udefra, men han tabte bolden, og så måtte han ud i en vild redning for at rage kastanjerne ud af ilden.

Det blev ikke til flere mål for nogen af holdene, selvom der kom lidt mere gang i Helsingørs angreb, da Carl Lange kom på banen efter pausen. I pausen foretog Helsingør-træner Morten Eskesen en trippeludskiftning, men det nyttede ikke det store.

Han så dog flere spillere lige udenfor startelleve i aktion, da Mihkel Ainsalu fik hele 2. halvleg. Frederik Bay startede også på banen i stedet for Nicklas Mouritsen, der ellers har siddet sikkert på på pladsen i venstre forsvarsside.

FC Helsingør har nu et svært program de næste uger, hvor det først står på et opgør på hjemmebane mod Esbjerg, og derefter to kampe mod Viborg.