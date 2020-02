Send til din ven. X Artiklen: Helsingør snuppede storsejr over Køge Nord i sidste test Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helsingør snuppede storsejr over Køge Nord i sidste test

Træningskampen mellem FC Helsingør og Køge Nord havde ikke den store sportslige relevans, da Helsingør hjemme vandt 7-0.

Sport Nordsjælland - 29. februar 2020 kl. 15:52 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to hold ligger i hver deres række, og Helsingør har i træningskampene vundet over tre hold fra 1. division, så Danmarksserieholdet Køge Nord FC var ikke den store udfordring.

Kampen blev spillet på et råkoldt Helsingør Stadion, hvor Køge Nords 11 mand skulle prøve at hamle op med Helsingørs stærke startopstilling og den brede bænk.

Og ja - Køge Nord stillede med bare 11 mand, så de lånte tre af FC Helsingørs U19-spillere, der alle kom på banen i 2. halvleg.

Det kunne være blevet langt værre end de 7-0, som tavlen visten efter præcis 90 minutter, hvor dagens dommer stoppede pinslerne for de omkring 85 tilskuere, der kunne komme hjem i varmen.

Den tredjemest scorende for FC Helsingør i efteråret - Anders Holst - bragte hjemmeholdet foran efter otte minutters spil. Et godt angreb, og så stod han fri på midten og bragte hjemmeholdet sikkert foran.

Holst gjorde det også til 3-0 og 5-0, så han satte sit store aftryk på kampen.

Ind imellem havde Nicolas Mortensen gjort det til 2-0 på et hovedstød, og Andreas Holm fuldte samme opskrift, da han bragte Helsingør foran 4-0, der også blev pausestillingen.

Køge Nord kom bedst ud efter pausen, og Jonas Jørgensen burde have scoret, da han var helt alene med Kevin Stuhr Ellegaard, der endda var udenfor straffesparksfeltet. Men den rutinerede målmand lokkede Jonas Jørgensen til at skyde mellem benene på ham, og så satte han sig ned på bolden.

Det tredje mål fra Anders Holst var på et straffespark, der lignede det tyndeste nogensinde på Helsingørs nye stadion.

Træningskamp FC Helsingør-Køge Nord FC 7-0 (4-0)

Mål: 1-0: Anders Holst (8), 2-0: Nicolas Mortensen (24), 3-0: Anders Holst (32), 4-0: Andreas Holm (37), 5-0: Anders Holst (55), 6-0: Frederik Christensen (80), 7-0: Ricki Olsen (85)

Efterårets topscorer Nicolas Mortensen lod bolden glide videre i en situation i straffesparksfeltet, og han prøvede at skærme en forsvarsspiller af ved at læne sig op af ham. Nicolas Mortensen væltede bagover, og der så ikke ud til at være sket noget ulovligt. Men det vurderede dommeren, og derfor fik Holst chancen fra pletten, og den blev udnyttet.

I de sidste ti minutter scorede først Frederik Christensen på et hovedstød efter et hjørnespark fra Anders Holst, mens Ricki Olsen scorede for anden kamp i træk, da han fem minutter før tid hamrede bolden op i nettaget.

Svenske Teddy Bergqvist var kommet på banen for Helsingør i slutningen af 1. halvleg, da Jeppe Kjær gik ud med en skade, og Bergqvist havde flere gode muligheder for at score. Det lykkes ikke. Bergqvist var ellers blevet topscorer i træningskampene med en scoring, men nu må han dele den topscorerværdighed med Lucas Haren. De har hver scoret seks gange i otte kampe.

FC Helsingør har deres første kamp i sæsonen på fredag, hvor Brønshøj kommer på besøg, mens Køge Nord har en uge mere til at forberede sig i. De begynder sæsonen 13. marts på udebane mod Herlev.