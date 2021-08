Callum McCowatt blev matchvinder for FC Helsingør mod AC Horsens. Her ses han fra en kamp mod Esbjerg. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Helsingør slog igen en superliganedrykker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helsingør slog igen en superliganedrykker

Sport Nordsjælland - 06. august 2021 kl. 20:56 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

FC Helsingør har banket sig ind i bevidstheden hos alle i 1. division efter de første tre runder.

De har kastet tre sejre af sig til nordsjællænderne, der fredag aften slog en superliganedrykker for anden uge i træk. AC Horsens blev slået 1-0 på eget græs foran blandt andre et par håndfulde medrejsende Helsingørfans.

Sejrsmålet blev scoret i anden halvleg af Callum McCowatt, der netop var kommet på banen.

Det var hjemmeholdet, der indledningsvist satte sig op opgøret og trykkede de nordsjællandske gæster baglæns. Men den helsingoranske bagkæde tog med Nikolaj Hansen og Kasper Enghardt tog fint fra, og selv om Horsens havde overtaget, så levede Helsingørs kontrastød i bedste velgående.

Energiske Tonni Adamsen kunne med lidt skarphed havde fået mere ud af sit indlæg efter ni minutter - kort efter at Horsens Lirim Qamili havde forsøgt sig med et saksespark i den anden ende.

Til gengæld slap Helsingør billigt efter 13 minutter, da Rune Frantsen slog et indlæg lige ind i panden på Thor Lange, men på bagerste stolpe fik han hverken kraft eller præcision i sin afslutning.

Som halvlegen skred frem fik FC Helsingør også sin andel af kontrol over kampen, men lidt for mange offensive aktioner førte til mere eller mindre håbløse indlæg, der havde mere karakter af »hovsa« end af at have en tanke bag.

Efter 33 minutter kom kampens største mulighed. Helsingørs målmand Kevin Stuhr Ellegaard boksede et indlæg væk, men bolden endte lige foran Jonas Gemmer, der resolut sparkede bolden mod mål og forbi alle andre på banen - bort set fra Nikolaj Hansen på målstregen, hvor han afværgede med hovedet.

Stillingen holdt til pausen, og så sad man og ventede på endnu et tryk fra hjemmeholdet, men det lykkedes FC Helsingør at stå i mod med både en god defensiv og en fornuftig boldomgang, der gjorde, at man ikke hele tiden måtte ud og løbe efter hjemmeholdets spillere.

Efter 53 minutter var Helsingør endda tæt på at komme foran på et smart frisparkskombination, men Liam Jordan nåede lige akkurat ikke frem til en stikning ind i feltet.

Kort efter fik Thor Lange endnu en stor chance på Thomas Santos' ivrige forarbejde i venstre side. Han spillede bolden skråt tilbage til Lange, men afslutningen var ikke noget at skrive hjem om.

I stedet slog FC Helsingør til. Calllum McCowatt var lige kommet på banen i stedet for Liam Jordan, og han var på plads, da det lugtede af mål.

FC Helsingør fik etableret et pres og var først på et returbolde fra indlæg og skud, og til sidst fyrede Frederik Juul Christensen af fra kanten af feltet. Den prøvede Horsens-keeper Marcus Bobjerg at gribe, hvilket resulterede i, at han tabte bolden for fødderne af McCallum, der skarpt prikkede bolden under en sprællende Bobjerg.

Det fik Horsens til at intensivere jagten på et mål, men Helsingørs rutinerede defensiv tog igen og igen godt fra, og så var der rigelig med muligheder for kontrastød.

Indskiftede Alexander Lyng spildte ikke tiden på banen og kom til to fine chancer efter sin indskiftning, mens Horsens stressede rundt for enten at skabe chance eller få fat i bolden.

Det havde de ikke den store succes med, og efter fire minutters tillægstid kunne FC Helsingør endegyldigt sætte tre point mere ind på kontoen.

1. division

AC Horsens-FC Helsingør 0-1 (0-0)

Mål: 0-1: Callum McCowatt