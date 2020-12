Se billedserie Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Helsingør savnede Esbjergs skarphed

Sport Nordsjælland - 13. december 2020 kl. 16:57 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Esbjerg mødte op på Helsingør med seks sejre i de seneste seks kampe, og den selvtillid, det giver, og den skarphed, som det er udtryk for, blev afgørende i søndagens match som Esbjeg vandt 2-1.

Et voldsom decimeret Helsingør-mandskab bød trods skader og sygdom topholdet op til dans. Det gav flere gode muligheder, og midt i halvlegen fik FC Helsingør også udbytte af at have den rette hårdhed i duellerne. Efter en luftduel i feltet faldt bolden ned for fødderne af Callum McCowatt, der fik afsluttet med venstrebenet. Afslutningen fra den 21-årige new zealænder ramte roden af bagerste stolpe og sprang ud til indkast.

Siden havde Elijah Just også bud efter den samme stolpe, men hans flade skud gik lige efter godt opbygget angreb startet af Frederik Juul Christensen.

Så mens FC Helsingør følte, at du nærmede man sig en scoring, så slog Esbjerg til med topholdets effektivitet. Jakob Ankersen slog et hjørnespark præcist ind på Kevin Conboy, der uimodståeligt - vel upresset headede bolden helt op i hjørnet bag Christoffer Pedersen, der vikarierede upåklageligt for en sygdomsramt Kevin Stuhr Ellegaard.

En stor nedtur for FC Helsingør, der godt kunne have fortjent at komme til pause med 0-0. Til var Esbjerg efter scoringen farlige med yderligere et par opløb, og i første minut af 2. halvleg Helsingørs oplæg til de sidste 45 minutter tæt på at blive skudt ned, da Jakob Ankersen slap helt fri, men heldigt for hjemmeholdet afsluttede han forbi mål.

Siden skulle det være gæsterne, der kunne ånde lettet op. I løbet af tre gode minutter i løbet af det første kvarter kom Helsingør til tre store muligheder. I første ombæring reddede Esbjerg-keeper Mads Kikkenborg en lang tå fra Callum McCowatt med kroppen. Kort efter sendte Frederik Juul Pedersen en hård flad inderside lige forbi den ene stolpe, og minuttet efter var publikum begyndt at juble, da Callum McCowatt sled sig igennem og bankede bolden hårdt op i hjørnet. Desværre i hjørnet af sidenettet og McCowatt venter stadig på sit første mål i Helsingør-trøjen.

Holdkammeraterne havde heller ikke større held, og man begyndte at ane, hvilken vej det ville gå, da Kevin Conboy igen kom højest til et hjørnespark fra Jakob Ankersen.

Men det skulle Helsingør-hjæp til for at Esbjerg kunen afgøre kampen. Anders Holst ville heade hjørne. Hansendte den imidlertid inden for målrammen, hvor Christoffer Pedersen reddede med en refleks, men riposten kunne indskiftede Yuriy Yakovenko let sende ind over stregen.

Så var det hele afgjort. Indskiftede Andreas Smed kunne have pyntet på, men helt fri for mål afsluttede han lige på Mads Juul Kikkenborg. Først næsten fire minutter inde i overtiden lykkedes det Oliver Kjærgaard at reducere - men for sent til at skabe tvivl om udfaldet.

1. division

FC Helsingør-Esbjerg (0-1)

Mål: 0-1: Kevin Conboy (39), 0-2: Yuriy Yakovenko (80) 1-2: Oliver Kjærgaard (90)

Advarsler: Daniel Norouzi, FC Helsingør. Lasha Parunashvili, Yuriy Yakovenko, Esbjerg.

FC Helsingør: Christoffer Pedersen - Anders Holst, Hans Christian Bonnesen, Nikolaj Hansen, Philip Rejnhold Olsen (72: Casper Sloth) - Frederik Juul Christensen, Daniel Norouzi - David Boysen (72: Anosike Emente), Elijah Just (46: Oliver Kjærgaard), Lucas Haren - Callum McCowatt (78: Andreas Smed)

Esbjerg fB: Mads Juul Kikkenborg - Daniel Anyembe, Viktor Tranberg, Kevin Conboy, Clinton Antwi - Simon Bækgaard (83: Rudolph Austin), Lasha Parunashvili - Nicklas Strunck Jakobsen (46: Mathias Kristensen), Jakob Ankersen, Pyry Soiri (62: Yuriy Yakovenko) - Joni Kauko.

Tilskuere: 319