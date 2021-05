Se billedserie Anders Holst har spillet 236 kampe for FC Helsingør og Elite 3000. Her ligger han ned i en kamp mod Næstved. Foto: Mads Hussing

Helsingør renser ud: Klublegende og to andre siger farvel

Helsingør renser ud i truppen forud for den kommende sæson og forlænger med midtbaneprofil.

Anders Holst var på vej ind i sin tiende sæson i Helsingør - men det kommer ikke til at ske. Klubben har valgt ikke at forlænge midtbanespilleren, der har været brugt en del i forsvaret i denne sæson.

Også Lucas Haren, der vil prøve sig selv af på en højere hylde, og David Boysen får ikke deres kontrakter forlænget.

- Med David Boysen var det hele tiden planen, at han skulle ind og stabilisere offensiven på kort sigt og være backup for Sebastian Czajkowski og Jeppe Kjær, der har været ude med skader.

- David har været meget professionel i sin tid her, og til fulde accepteret sin rolle i truppen. David har været god til at dele ud af sin erfaring, og vi har været glade for at have ham, siger sportslig ansvarlig i FC Helsingør Brian Gellert ifølge en pressemeddelelse.

- For Lucas' vedkommende har vi talt frem og tilbage med ham og hans agent her i foråret, og Lucas har luftet et ønske om at komme videre og forsøge at få en kontrakt i udlandet eller på et højere niveau.

- Vi har været meget glade for at have Lucas her. Han var en vigtig del af vores oprykningshold sidste år, og han har også spillet en stor rolle i vores flotte sæson i 1. division.

- Vi er blevet enige om, at det med hans kontraktudløb nu gav mening, at han kunne komme ud og se, om han kan lande en kontrakt på en højere hylde, siger Brian Gellert om den talentfulde Lucas Haren, der lægger op til et utal af mål.

»En svær beslutning« - Også med Anders Holst er der tale om en af de svære beslutninger, man er nødt til at træffe som klub ind i mellem. Holsts meritter taler for sig selv: Med i alle vores op- og nedrykninger, kamprekordholder og en af de helt store personligheder i FC Helsingørs historie.

- Men Anders er nået op i en alder, hvor vi har valgt ud fra et sportsligt synspunkt at satse på yngre kræfter som Eli (Elijah Just, red.), Philip (Rejnhold, red.) og Tonni (Adamsen, red.) på de pladser, Holst kan spille.

- Det har ikke været en nem beslutning, men der bliver vi nødt til at følge vores sportslige strategi. Anders vil altid have sit eget kapitel i historien om FC Helsingør, siger Brian Gellert.

Følger klubben fremover Det var ikke Anders Holsts egen beslutning at forlade den klub, han har været en del af i mange år. Så mange, så han også har spillet dengang det hed Elite 3000.

- Jeg vidste jo godt, at der kom en tid efter fodbold, som nærmede sig hele tiden - men jeg havde håbet på at det ikke var lige nu. Jeg ville gerne have fortsat.

- Men jeg forstår udmærket godt at FCH som klub gerne vil gøre plads til klubbens yngre spillere. Jeg har nydt alle årene i FC Helsingør og det har været en kæmpe del af mit liv, og jeg vil følge klubben og fansene i fremtiden, siger en afklaret Holst ifølge klubben.

Lucas Haren sender en særlig hilsen til fans af FC Helsingør.

- Jeg har været glad for min tid her, og vil gerne sende en tak til mine holdkammerater og klubben for en god tid. Og jeg vil gerne sende en særlig tak til fansene, der har sunget mit navn, og altid har støttet mig. Det betød meget, siger han.

Med 236 kampe har Anders Holst klubrekorden hos FC Helsingør.

Forlænger med Juul Det er også blevet til en forlængelse hos klubben, der søndag sikrede sig minimum fjerdepladsen i 1. division.

Den unge midtbanemand Frederik Juul Christensen har spillet stort set samtlige minutter for klubben i denne sæson, og hans hårde arbejde og store potentiale er blevet belønnet med en kontraktforlængelse.

FC Helsingør og Frederik Juul har således forlænget kontrakten med yderligere to år, så den nu løber frem til sommeren 2024.

- Frederik passer perfekt ind på holdet, og i vores strategi. Han er en ung, hårdtarbejdende spiller med et stort potentiale, der for alvor har bidt sig fast på holdet i denne sæson. Han og Daniel Norouzi har været en af de mest stabile midtbaner i 1. division, og nu har vi sikret os, at vi kan bygge videre på hans udvikling i de kommende sæsoner. Vi har høje forventninger til Frederik, og vi glæder os til at se ham tage næste skridt, siger Brian Gellert.

Fredrik Juul Christensen selv er også glad for at have fået fremtiden på plads.

- Klubben er inde i en rigtig god udvikling. Den rykker sig hele tiden i den rigtige retning, og jeg tror vi har potentiale til at spille med om de rigtigt sjove pladser.

- Jeg er glad for at stå op om morgenen og tage til træning, jeg er glad for mine holdkammerater, og jeg har udviklet mig meget i min tid i klubben. Det har betydet meget for mig, at jeg har spillet så mange kampe som jeg har i år.

- Jeg vil især gerne fremhæve mit samarbejde med Thyge (assistenttræner Mikkel Thygesen, red.). Han kom til, da jeg ikke spillede så meget, men han har troet på mig fra dag ét, og har presset og motiveret mig hver dag, og rykket mig meget.

- Nu har jeg fået fremtiden på plads, og så er det op til mig selv at tage det næste skridt i min udvikling, siger Frederik Juul Christensen.

FC Helsingør vandt i går 2-1 over Fredericia og er nu sikker på at slutte mindst som nummer fire i rækken. Hvis resultaterne flasker sig i de sidste to spillerunder, så kan holdet også gå forbi Esbjerg på tredjepladsen.