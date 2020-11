Se billedserie Eli Just var en af de mest ihærdige for FC Helsingør i torsdagens hjemmekamp mod Hobro, men lige som flere af sine holdkammerater kneb det med kvaliteten af det, han foretog sig. Foto: Rudi Dalsgaard

Helsingør manglede kvalitet

Sport Nordsjælland - 05. november 2020 kl. 19:55 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Det kunne have været kampen, der gav FC Helsingør lidt ekstra luft til bunden af 1. division, men i stedet hænger nordsjællænderne stadig fast efter torsdagens nederlag på 0-1 til Hobro.

Målet, der endte med at blive afgørende, blev scoret i første halvleg af gæsternes Mads Hvilsom efter en halv time af kampen.

FC Helsingør kom ind til kampen som en lille forhåndsfavorit baseret på stillingen og kampformen. Det sagde nu ikke så meget, for mens Hobro godt nok havde tabt fire ud af sine seneste fem kampe, så var Helsingørs pointhøst med ét i de seneste tre kampe ikke synderlig meget bedre.

Men det var nordsjællænderne, der startede bedst i en livlig indledning. I Jeppe Kjærs karantæne-fravær var der plads i startopstillingen til Callum McCowatt, og han truede indledningsvis i samarbejde med Sebastian Czajkowski gæsterne et par gang.

Omvendt måtte Kevin Stuhr Ellegaard også lave et par gode indgreb i den anden ende, da jyderne begyndte at melde sig ind i kampen.

Hobro slog til Efter en halv time gik det så galt for hjemmeholdet, der ellers lige havde afværget et hjørnespark fra Hobro. På vej frem ad banen smed Eli Just bolden væk, da han prøvede at ramme Daniel Nourouzi, der heller ikke var speciel energisk i den situation. En diagonalbold ud til Edgar Babayan endte med et indlæg ind mod Mads Hvilsom, der inde i feltet havde meget let spil i duellen med Philip Rejnhold, og så stod det 1-0 til gæsterne.

En meget skidt sekvens for FC Helsingør.

Det virkede til at sætte sig i spillerne, der resten af halvlegen spillede med håndbremsen trukket, hvilket gæsterne udnyttede til at sætte sig på spillet og trykke Helsingør baglæns.

Det var dog ikke noget, der for alvor truede Kevin Stuhr Ellegaard i målet yderligere, og så var det om at komme ned og få snakket tingene igennem i pausen.

1. division

FC Helsingør-Hobro 0-1 (0-1)



Mål: 0-1: Mads Hvilsom (30)

FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Anders Holst, Nikolaj Hansen, Philip Rejnhold, Frederik Bay (68: Brandon Onkony) - Elijah Just, Frederik Juul Christensen, Daniel Norouzi (86: Oliver Kjærgaard), Carl Lange (68: Lucas Haren) - Callum McCowatt (80: David Boysen), Sebastian Czajkowski (68: Teddy Bergqvist)



Hobro: Adrian Kappenberger - Mathias Haarup, Jesper Bøge (76: Hugo Andersson), Tobias Salquist, Jacob Tjørnelund - Mads Hvilsom, Mikkel M. Pedersen, Amel Mujanic (52: Jonas Brix-Damborg), Christian Cappis, Edgar Babayan - Alexander Baun (65: Danny Amankwaa)



Tilskuere: 355

Mål: 0-1: Mads Hvilsom (30)

FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Anders Holst, Nikolaj Hansen, Philip Rejnhold, Frederik Bay (68: Brandon Onkony) - Elijah Just, Frederik Juul Christensen, Daniel Norouzi (86: Oliver Kjærgaard), Carl Lange (68: Lucas Haren) - Callum McCowatt (80: David Boysen), Sebastian Czajkowski (68: Teddy Bergqvist)

Hobro: Adrian Kappenberger - Mathias Haarup, Jesper Bøge (76: Hugo Andersson), Tobias Salquist, Jacob Tjørnelund - Mads Hvilsom, Mikkel M. Pedersen, Amel Mujanic (52: Jonas Brix-Damborg), Christian Cappis, Edgar Babayan - Alexander Baun (65: Danny Amankwaa)

Den så ud til at have virket godt. Helsingør kom energisk ud til anden halvleg, og Callum McCowatt fik testet den tidligere FC Helsingør-målmand, Adrian Kappenberger, i Hobro-målet med et skud fra halvdistancen.

Større var chancen efter 56 minutter til Carl Lange, der ellers blev spillet fint fri af Frederik Bay, men Lange fik slet ikke træf på sin afslutning.

Tabte fart Igen i anden halvleg var det som om, at dampen gik lidt af Helsingør efter et kvarters tid af halvlegen, og selv om Hobro ikke havde travlt med at dominere kampen, så kom de til at par løse chancer på omstillinger. Især Christian Cappis fæade skud efter 64 minutter fik testet Kevin Stuhr Ellegaard.

Helsingør-træner Morten Eskesen blandede kortene og sende tre friske spillere på banen. Ind med Lucas Ravn, Teddy Bergqvist og Brandon Onkony i stedet for Carl Lange, Sebastian Czajkowski og Frederik Bay, og så var der lidt mere at skyde med igen.

Problemet for Helsingør var bare, at kvaliteten især i pasningsspillet dalede kraftigt, og så blev det svært - for ikke at sige umuligt - at skabe chancer.

Den kvalitet savnede man kampe ud og måtte derfor forlade banen uden point.

Nu venter en landskampspause inden de sidste fem runder før jul. Næste kamp er ude mod Silkeborg 21. november.