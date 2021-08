Mikkel Knudsen er ny forsvarsspiller i FC Helsingør.

Helsingør lukker hul i forsvaret

Sport Nordsjælland - 17. august 2021 kl. 19:28 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Nicolai Geertsen står foran en længere pause efter en operation, og det har efterladt et hul i forsvaret hos FC Helsingør.

Det handlede sundbyen på tirsdag ved at offentliggøre Mikkel Knudsen som ny spiller i klubben. Han skifter med øjeblikkelig virkning fra 1. divisionskonkurrenterne fra FC Fredericia.

- FC Helsingør har vist interesse for mig i et stykke tid, og da jeg gerne ville spille i en klub tættere på København, var det lidt en blanding af flere ting, der trak. FCH tiltalte mig som et hold der spiller god fodbold, og som har en god trup både socialt og sportsligt. Der er højt niveau til træningen heroppe, og man skal være oppe på dupperne for at spille sig på holdet, siger Mikkel Knudsen i en pressemeddelelse.

- Hvis jeg skal beskrive mig selv, kan jeg spille både som back og centerforsvarer, og jeg har mine styrker i kombinationsspillet og det opbyggende spil, ud over det forsvarsmæssige. Jeg glæder mig meget over at have fået muligheden for at komme herop og til at blive del af truppen.

Sportschef Brian Gellert supplerer med, at Mikkel Knudsen længe har været på Helsingørs radar.

- Nu opstod der en mulighed for at hente ham ind, og så slog vi til med det samme. Vi arbejder altid på at forstærke truppen, og efter Nicolai Geertsen desværre er blevet skadet, var det endnu vigtigere at hente én ind til forsvaret, siger Brian Gellert.

- Mikkel er en rigtig dygtig forsvarsspiller der kan dække flere positioner, og er præcis den type erfaren profil, vi gerne vil have i vores trup. Vi har mødt Mikkel nogle gange som modstander, hvor han har spillet for både Fredericia og Viborg, og han har altid været en spiller der var svær at spille imod.

Udover netop Frederikcia og Viborg har Mikkel Knudsen spillet for Næsby og Middelfart, men har fået sin fodboldopdragelse i OB.