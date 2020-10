Se billedserie FC Helsingørs Lucas Haren blev sat ind i 2. halvleg, hvor FC Helsingør godt kunne have scoret og dermed vundet opgøret mod Kolding. Foto: Mads Hussing

Helsingør holdt nullet: Uafgjort med hiv og sving

Sport Nordsjælland - 24. oktober 2020 kl. 19:13 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Efter 1. halvleg kunne Kolding nemt have ført med et par stykker, mens FC Helsingør var bedst i 2. halvleg.

Det blev til et enkelt point for Helsingør, da holdet lørdag spillede 0-0 hjemme mod Kolding. Kolding fik mildest talt en skidt start på 1. division med fem nederlag på stribe, men siden da er det blevet til uafgjort mod Skive og Esbjerg og senest en sejr over Hobro.

Det var også et hold med selvtillid, der kom til Helsingør Stadion og satte sig på kampen fra start. De havde en enkelt mulighed i begyndelsen af kampen, men det var Helsingør, der burde være kommet foran.

Jeppe Kjær blev spillet i dybden, og han prøvede at løfte bolden over fremadstormende Frederik Ibsen i Kolding-målet, men bolden gik forbi den ene opstander.

Skive havde også chancer i resten af 1. halvleg, hvor holdet burde have været foran.

Helsingør må have været ærgerlige over spillet i 1. halvleg, men til gengæld må de have været glade for ikke at være bagud og dermed kunne gå ud og starte forfra.

Der var ikke mange af hjemmeholdets spillere, der spillede op til niveau. Oliver Kjærgaard blev taget ud i pausen, og han havde heller ikke spillet sin bedste kamp. Det samme var tilfældet med ellers altid gode Elijah Just, hvis afleveringer sjældent ramte en medspiller.

Der var ikke gået to minutter af 2. halvleg, før Kolding burde være kommet foran. Tre gigantiske chancer foran Kevin Stuhr Ellegaards mål. Den store og rutinerede målmand kastede sig rundt og reddede med både arme og ben.

Jeppe Kjær var endnu en gang fri foran mål i højre side, men Frederik Ibsen stod lige så godt for Kolding, som Kevin Stuhr gjorde for FC Helsingør, og det var med til, at det blev målløst på Helsingør Stadion. Selvom Helsingør gjorde deres for at sætte et mål ind i det sidste kvarter, hvor de satte tempoet en anelse i vejret.

Det er første gang, det er blevet 0-0 på hjemmebane i træner Morten Eskesens tid. Senest det blev 0-0 var i oprykningskampen på udebane mod Jammerbugt.