Der har tidligere været meget gang i fansne på Helsingør Stadion, og måske kommer der snart det igen. Foto: Mads Hussing

Helsingør håber på fodboldfest på fredag

Hvis alt går vel, så kan der igen komme mange mennesker på stadion, når Silkeborg kommer på besøg på fredag.

Sport Nordsjælland - 08. september 2020 kl. 16:14 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I efteråret 2019 havde FC Helsingør et gennemsnit på omkring 1.000 mennesker til deres hjemmekampe.

Det blev slået i stykker, da coronaen kom, og først måtte der være 100 på stadion, og derefter blev det hævet til 500 personer.

Nu håber klubben på, at det igen bliver hævet - denne gang til 1500 personer, når der er sæsonpremiere på fredag, hvor superliganedrykkerne fra Silkeborg kommer på besøg.

FC Helsingør skriver på deres facebook-side, at den foreløbige melding, som de håber på at få bekræftet i dag, er, at klubben får lov til at udvide salget fra 500 til 1500 personer.

- Det vil sige, at vi kan sælge billetter ved indgangen, og muligvis i forsalg. Vi kan også åbne for salg af nye sæsonkort, skriver klubben, der ikke ved, om de når at få billetsalget på nettet op at køre.

Indtil videre kan alle dog forny og købe sæsonkort, og der kan købes billetter til kampen fredag mod Silkeborg ved indgangen.

Klubben skriver, at stadion vil være coronaopdelt, og det vil der komme mere info ud om løbende. De betinger sig selvfølgelig, at man overholder de restriktioner og følger de anvisninger, som kontrollører og stadionspeakeren giver under kampen.