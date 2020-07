Send til din ven. X Artiklen: Helsingør er rykket op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helsingør er rykket op

Sport Nordsjælland - 04. juli 2020 kl. 15:48 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods nervøst spil og masser af skader, så kan FC Helsingør fra næste sæson igen kalde sig 1. divisionshold. Det skete efter 0-0 på udebane på Jetsmark Idrætscenter mod Jammerbugt FC, mens Aarhus Fremad vandt stensikkert hjemme over Frem.

Dermed var det på en bedre målscore, at FC Helsingør vandt rækken, for både Aarhus Fremad og FC Helsingør endte sæsonen med 54 point for 23 kampe.

Det var en nervøs affære, hvor Helsingør kunne høre i højttalerne, at Aarhus Fremad scorede det ene mål efter det andet. Spillere og ledere vidste, at bare et enkelt tilfældigt mål til hjemmeholdet ville sende Aarhus Fremad i 1. division, og Helsingør ville stå med en lang næse.

FC Helsingør har en stor trup, men alligevel var de udfordret af skader. Helt ude var blandt andre anfører Andreas Holm, Thomas Kristensen, Anders Holst og Frederik Bay, mens Teddy Bergqvist havde vrikket om to dage før kampen, Chris Cortez var halvskadet, mens stadig på bænken, og det samme var Carl Lange.

Lucas Haren kunne have bragt FC Helsingør på sejrskurs i det tredje minut, da han blev sendt afsted i højre side. Han forsøgte at lægge bolden over Emil Kobberup i Jammerbugt-målet, men han nåede tilbage og vifte bolden over overliggeren til hjørnespark.

2. division, oprykningsspil Jammerbugt FC-FC Helsingør 0-0 (0-0)



Advarsler: Nikolaj Hansen (51), FC Helsingør,



Jammerbugt FC: Emil Kobberup - Simon Jensen, Nikolaj Lyngø, Søren Vendlebo Pedersen, Mads Larsen - Sead Gavranovic, Zander Hyltoft, Christian Rye, Bardhec Bytyqi - Viktor Ahlmann Nielsen (56: Max Andre Møller), Morten Uglebjerg Thomsen.



FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Mathias Minik Christensen, Jonas Henriksen, Nikolaj Hansen, Dalton Wilkins - Lucas Haren (52: Oliver Kjærgaard), Frederik Juul Christensen, Daniel Norouzi, Elijah Just (90: Anosike Ementa) - Teddy Bergqvist (68: Chris Cortez), Jeppe Kjær. Nikolaj Hansen (51), FC Helsingør,Emil Kobberup - Simon Jensen, Nikolaj Lyngø, Søren Vendlebo Pedersen, Mads Larsen - Sead Gavranovic, Zander Hyltoft, Christian Rye, Bardhec Bytyqi - Viktor Ahlmann Nielsen (56: Max Andre Møller), Morten Uglebjerg Thomsen.Kevin Stuhr Ellegaard - Mathias Minik Christensen, Jonas Henriksen, Nikolaj Hansen, Dalton Wilkins - Lucas Haren (52: Oliver Kjærgaard), Frederik Juul Christensen, Daniel Norouzi, Elijah Just (90: Anosike Ementa) - Teddy Bergqvist (68: Chris Cortez), Jeppe Kjær. Teddy Bergqvist havde også en stor chance i 1. halvleg, men han fik slet ikke ram på bolden fra to meters afstand, så den trillede lige forbi mål.

I 2. halvleg blev det endnu mere nervøst, og i lange perioder havde Jammerbugt fat i den lange ende. De lagde mange gode indlæg tæt på Kevin Stuhr Ellegaard, som dog fik bokset de fleste bolde væk.

I det 91. minut var alt ved at smuldre. Helsingør kunne ikke få bolden væk, og Jammerbugt fik den ene chance efter den anden. Blandt andet ramte de den ene opstander, hvor Kevin Stuhr var sat helt af.

Efter en kamp, der var mere præget af fight end godt spil, så kunne Helsingør-spillere, tilskuere og ledere endelig række armene i vejret og fejre oprykningen.

