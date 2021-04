Heldet var med Frederikssund

Til gengæld var det lige før hun stod på holdkortet, da det lykkedes at hale en vigtig sejr hjem på en vinterknoldet græsbane ved siden af opvisningsbanen i Valby.

Det var en kamp, som Frederikssund på en totalt heldig dag kunne have vundet med 5-0, men det var så sandelig også en dag, hvor det kunne være gået galt, hvis Fremad Valby ikke have foræret nogle mål væk og selv havde været mere effektive foran Frederik Folkvardsen mål.

Kasper Juhl Jensen i Fremads mål var adskillige gange brillant, når han var i mand-mod-mand situationer. Til gengæld så han ud til at have det skidt, når der kom høje indlæg, og det kostede to mål.