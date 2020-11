På dette billede fra en tidligere kamp lægger Lucas Haren an til indlæg. I overtiden mod Fremad Amager fredag aften valgte han i stedet at sparke sejrsmålet ind.

Harens hammer sikrede tre point

Sport Nordsjælland - 27. november 2020 kl. 20:33 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Det lugtede fælt af uafgjort og et point til hver, da FC Helsingør fredag aften tog i mod Fremad Amager på hjemmebane.

For da uret rundede 90 minutter, stod der 1-1 på måltavlen.

Men det fik indskiftede Lucas Haren lavet om på godt 40 sekunder inde i overtiden, da han modtog bolden godt 20 meter fra målet i venstre side af banen. Og så sparkede han ellers kuglen fladt i mål op ad nærmeste stolpe til 2-1.

Dermed lykkedes det igen at vinde for Helsingør efter hele fem kampe uden sejr. Seneste sejr var hjemme mod Skive 18. oktober.

Med sejren rykker FC Helsingør forbi Fremad Amager og op på femtepladse i 1. division.

Tidligt Kjær-mål Blandt FC Helsingørs fans har der været meget snak om, hvordan FCH-træner Morten Eskesen til de to holds seneste kamp havde byttet en stribe spillere ud for at give nogle andre spillere chancen for at vise sig frem og spille sig i form. Det endte med at koste dyrt, da Fremad Amager ikke så sig tilbage og kørte Helsingør over med 5-1.

Den strategi må man sige, Eskesen havde lavet om på, for der var genvalg til samtlige 11 spillere fra 3-3-kampen mod Silkeborg.

Og der skulle gå bare fem minutter, før man rigtig kunne sidde og være bagklog i forhold til det første indbyrdes opgør, for længere tog det ikke for Jeppe Kjær, før han havde bragt Helsingør foran.

Målet blev skabt af Eli Just, da fik brudt et Fremad Amager-opspil, og så satte han ellers fart ned mod gæsternes mål. Bolden blev klogt spillet ud til Sebastian Czajkowski, der fik taget en dårlig berøring, men lige akkurat nåede frem til bolden inden Fremad Amager-keeper Nicklas Dannevang, og så røg de på tværs til en fri Jeppe Kjær, som let scorede.

Men lige inden pausen udlignede Fremad Amagers Kevin Jansson, da han fik chancen på et frispark fra godt 20 meter. Han drejede han bolden direkte op i nærmeste målhjørne med sin venstrefod, og så stod det 1-1.

Kjær tæt på Anden halvleg startede lige som første med en stor chance til Jeppe Kjær, der kom godt forbi Fremad Amagers Mario Mladenovski, men måtte se bolden tage stolpen.

Derfra overtog Fremad Amager initiativet, og der var længere mellem Helsingørs kontrastød. som havde været så farlige i første halvleg.

FC Helsingør havde især svært ved at tøjle kantspilleren Pierre Larsen, men kort før tid kunne han så heller ikke tøjle sig selv. To gule kort for to frispark inden for godt 30 sekunder, og så røg han ud.

Det hjalp Helsingør frem på banen og kastede altså til sidst en skudchance, et mål og en sejr af sig.

1. division

FC Helsingør-Fremad Amager 2-1 (1-1)

Mål: 1-0: Jeppe Kjær (5), 1-1: Kevin Jansson (43), 2-1: Lucas Haren (90)