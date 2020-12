Hårdt ramt: Profiler foran pause

Det var FC Helsingør i hvert fald i fredagens kamp mod HB Køge. Her udgik både angriberen Jeppe Kjær og forsvarsspilleren Jonas Henriksen.

Torsdag offentliggjorde FC Helsingør så, at de to spillere er ude i månedsvis med hver deres meniskskade.

- Jeg kunne mærke allerede da jeg gik ud i kampen i fredags, at der var noget der ikke var som det skulle være. Nu har vi så fået svar på scanningen, og det var desværre som vi frygtede en skade på menisken, der kræver en operation. Så den skal jeg have overstået så hurtigt som det kan lade sig gøre, så jeg kan komme i gang med genoptræningen, siger Jeppe Kjær til FC Helsingørs hjemmeside.

- Vi har heldigvis en dygtig fysioterapeut, der kan hjælpe med den del. Men der går desværre nok minimum et halvt års tid, inden jeg er tilbage på banen igen.

Jonas Henriksen ser ud til at være sluppet lidt billigere, men han kommer ikke til at undgå en længere periode på sidelinien.

- Menisken var skadet, som frygtet. Vores egen læge har kigget på det, og snakket om, at der er chance for, at jeg måske kan undgå en operation. Men det ser stadig ikke helt godt ud, desværre. Det ligner også seks måneders pause til mig, siger Jonas Henriksen.