Hård start på nyt år

Det kunne måske også have gået noget bedre, hvis ikke FC Fjordbold ved stillingen 0-0 havde fået annulleret to scoringer.

Dermed var det reelt afgjort før 2. halvleg. Begge hold skiftede målmand og tillod sig at prøve truppen af. Det så også ud til at gå nogenlunde fredeligt for sig. Emil Scott gjorde det til 5-0, og FC Fjordbold kom på tavlen, da Esmaeil Roudsaris skud blev rettet af. Men det blev startskuddet til en målrig afslutning, hvor Gentofte scorede fire gange inden for bare fem minutter.