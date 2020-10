Se billedserie Roi Berg Hansen og HØJ vandt for femte kamp i træk, da de lørdag havde besøg af Otterup i mændenes 1. division. Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Hånden fuld for HØJ Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hånden fuld for HØJ

Sport Nordsjælland - 10. oktober 2020 kl. 16:39 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

HØJ fortsætter de imponerende takter i mændenes 1. division, da det lørdag blev til sejr nummer fem i træk efter premierenederlaget til Nordsjælland.

I Ølstykke Hallen blev Otterup sendt hjem med et nederlag på 32-27, og HØJ er nu oppe på 10 point for seks kampe.

Indledningsvis kæmpede HØJ dog med sin offensiv, selv om Bo Spellerberg lagde fint fra land med et mål på straffekast. Men Otterup svarede igen med tre scoringer i træk, og så begyndte der at tegne sig et mønster for første halvleg.

For det hang lidt i begge ender af banen for HØJ, hvilket selv sagt hjalp gæsterne fin på vej til føre med et par stykker,

Der skulle tre udvisninger inden for et minut og 10 sekunder til gæsterne til for at få HØJ på 5-5 ved Villads Raahauge, men fire minutter efter var den gal igen - Otterups Mats Krog bragte igen gæsterne foran med to - 5-7.

Nervøsiteten kom Jeppe Jonasson fik med fire minutter tilbage af halvlegen endelig reduceret føringen til et enkelt på - 12-13, men da Bo Spellerberg efterfølgende blev vist ud i to minutter, fornemmede man nervøsiteten i Ølstykke Hallen.

Jesper Chapion udnyttede et straffekast til 12-14 i overtalsperioden, men ellers blev undertalsperioden en katalysator for HØJ, der fik forsvaret sig godt, og da man så var fuldtallig igen scorede først Tobias Myssing og så Morten Slundt, så der var udlignet til 14-14, inden gæsternes Thomas Poulsen i sidste sekunder fik gjort det til 14-15 ved pausen.

En udvisning til HØJs Alexander Hansen efter bare 34 sekunder gav en svær start på anden halvleg for hjemmeholdet, men noget var der blevet snakket om i pausen, for det var som om, HØJ lige skruede op for intensiteten - især forsvarsmæssigt.

1. division

HØJ-Otterup 32-27 (14-15)

HØJ: Tobias Myssing 8. Vilalds Raahauge 6, Bo Spellerberg 5, Emil Bramming 5, Marcus Stourstrup 2, Rõi Berg Hansen 2, Morten Slundt 2, Jeppe Jonasson 1, Alexander Hansen 1.

Otterup: Thomas Poulsen 8, Mads Kildelund 4, Jesper Chapion 3, Simon Omme 3, Mikel Christensen 3, Andreas Pihl 3, Mats Krog 3

Tilskuere: 280 Tobias Myssing 8. Vilalds Raahauge 6, Bo Spellerberg 5, Emil Bramming 5, Marcus Stourstrup 2, Rõi Berg Hansen 2, Morten Slundt 2, Jeppe Jonasson 1, Alexander Hansen 1.Thomas Poulsen 8, Mads Kildelund 4, Jesper Chapion 3, Simon Omme 3, Mikel Christensen 3, Andreas Pihl 3, Mats Krog 3280 Otterup havde noget sværere ved at komme til scoringer, og efter Bo Spellerberg havde gjort det til 16-17, kunne Emil Bramming flyve ind fra sin venstrefløj og hamre bolden ind til 17-17 efter 35 minutter.

Samme to HØJ-spillere gav også hjemmeholdet sine første føringer - først 20-19 ved Bo Spellerberg, og så 21-20 ved Emil Bramming, der i en overtalsperiode kunne kaste bolden i et tomt mål, efter Otterup havde taget målmanden ud i angrebet.

HØJ susede af sted Nu var rollerne fra første halvleg vendt fuldstændig om. HØJ var holdet, der var foran med to mål og holdt gæsterne på afstand, mens Otterup sled især offensivt, da HØJ-målmand Victor Bang også begyndte at tage fra med flere gode redninger.

Da gæsterne måtte smide timeout-kortet efter 47:45 havde Emil Bramming lige gjort det til 26-22. Pausen hjalp ikke det store for Otterup, for HØJ-defensiven var på plads, og i stedet var det Tobias Myssing, der gjorde det til 27-22 med godt otte minutter igen og reelt afgjorde kampen.

Derfra skulle tiden reelt bare gå for hjemmeholdet, og der blev byttet lidt scoringer, inden Villads Raahauge satte kampens sidste scoring ind få sekunder før tid til slutresultatet 32-27.